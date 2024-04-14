14 апреля 2024

Захарову рассмешил новый закон в Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Мария Захарова удивлена, почему в Германии теперь можно меть пол каждый год Фото:

После принятия парламентом ФРГ закона, позволяющего менять людям пол каждый год, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что закон оказался даже хуже легализации наркотиков. По словам дипломата, удивительно, что пол в Германии разрешают менять так редко.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. <…> „Почему только раз в год?“ — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — написала Захарова у себя в telegram-канале.

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После принятия парламентом ФРГ закона, позволяющего менять людям пол каждый год, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что закон оказался даже хуже легализации наркотиков. По словам дипломата, удивительно, что пол в Германии разрешают менять так редко. «Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. <…> „Почему только раз в год?“ — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — написала Захарова у себя в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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