Захарову рассмешил новый закон в Германии

14 апреля 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Мария Захарова удивлена, почему в Германии теперь можно меть пол каждый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU После принятия парламентом ФРГ закона, позволяющего менять людям пол каждый год, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что закон оказался даже хуже легализации наркотиков. По словам дипломата, удивительно, что пол в Германии разрешают менять так редко. «Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. <…> „Почему только раз в год?“ — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После принятия парламентом ФРГ закона, позволяющего менять людям пол каждый год, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что закон оказался даже хуже легализации наркотиков. По словам дипломата, удивительно, что пол в Германии разрешают менять так редко. «Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. <…> „Почему только раз в год?“ — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — написала Захарова у себя в telegram-канале.