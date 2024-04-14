В Пермском крае приставы выселили из квартиры домашнего тирана

15 апреля 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Приставы освободили квартиру от нежелательного жильца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чернушке Пермского края судебным приставам пришлось принудительно выселять мужчину из квартиры, где он жил с бывшей женой и детьми. Как пояснили в региональном ГУФССП, прав на жилплощадь у бывшего главы семейства не было, при этом он часто пил, устраивал дебоши и вел себя как тиран. В результате экс-супруге пришлось добиваться его выселения через суд. «Мужчина нигде не работал, устраивал пьяные дебоши в присутствии детей, унижал родных, неоднократно нарушал правила пользования жилым помещением. Когда жить с таким соседом на одной территории стало невозможно, женщина обратилась в суд с иском о признании тирана утратившим право пользования жилым помещением, выселении и снятии его с регистрационного учета», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Решения суда, который удовлетворил требование хозяйки квартиры, оказалось недостаточно. Съезжать из квартиры ее бывший муж не спешил. Тогда в дело вмешались приставы, которые «провели исполнительные действия по его принудительному выселению». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чернушке Пермского края судебным приставам пришлось принудительно выселять мужчину из квартиры, где он жил с бывшей женой и детьми. Как пояснили в региональном ГУФССП, прав на жилплощадь у бывшего главы семейства не было, при этом он часто пил, устраивал дебоши и вел себя как тиран. В результате экс-супруге пришлось добиваться его выселения через суд. «Мужчина нигде не работал, устраивал пьяные дебоши в присутствии детей, унижал родных, неоднократно нарушал правила пользования жилым помещением. Когда жить с таким соседом на одной территории стало невозможно, женщина обратилась в суд с иском о признании тирана утратившим право пользования жилым помещением, выселении и снятии его с регистрационного учета», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Решения суда, который удовлетворил требование хозяйки квартиры, оказалось недостаточно. Съезжать из квартиры ее бывший муж не спешил. Тогда в дело вмешались приставы, которые «провели исполнительные действия по его принудительному выселению».