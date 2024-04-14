Власти ЯНАО помогут открыть новый цех по глубокой переработке оленины

15 апреля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

В Тазовском районе будут производить мясные полуфабрикаты, колбасы, тушенку, снеки Фото: Илья Московец © URA.RU В Тазовском районе (ЯНАО) осенью откроется модульный цех по глубокой переработке оленины. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования компенсируется за счет бюджета округа. В цехе можно будет перерабатывать до 510 тонн мяса северного оленя в год, сообщает пресс-служба правительства округа. «Осенью в Тазовском откроется новый цех по глубокой переработке оленины. Модульный цех общей площадью почти 1 300 квадратных метров сможет перерабатывать до 510 тонн мяса северного оленя в год. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования для запуска цеха компенсируется правительством Ямала», — говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства округа. В Тазовском районе будут производить мясные полуфабрикаты, колбасы, тушенку, снеки и сыровяленую оленину. Обещается также выпуск нового на Ямале вида продукции — оленины, приготовленной по технологии су-вид. «Она заключается в упаковке продуктов в герметичные вакуумные пакеты, а затем приготовлении их на водяной бане при температуре до 90 градусов», — уточняет источник. Ранее сообщалось, что ученые считают мясо северного оленя более ценным по сравнению с другими сортами мяса, например, свининой и говядиной. Об этом было заявлено в ходе стратегической сессии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тазовском районе (ЯНАО) осенью откроется модульный цех по глубокой переработке оленины. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования компенсируется за счет бюджета округа. В цехе можно будет перерабатывать до 510 тонн мяса северного оленя в год, сообщает пресс-служба правительства округа. «Осенью в Тазовском откроется новый цех по глубокой переработке оленины. Модульный цех общей площадью почти 1 300 квадратных метров сможет перерабатывать до 510 тонн мяса северного оленя в год. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования для запуска цеха компенсируется правительством Ямала», — говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства округа. В Тазовском районе будут производить мясные полуфабрикаты, колбасы, тушенку, снеки и сыровяленую оленину. Обещается также выпуск нового на Ямале вида продукции — оленины, приготовленной по технологии су-вид. «Она заключается в упаковке продуктов в герметичные вакуумные пакеты, а затем приготовлении их на водяной бане при температуре до 90 градусов», — уточняет источник. Ранее сообщалось, что ученые считают мясо северного оленя более ценным по сравнению с другими сортами мяса, например, свининой и говядиной. Об этом было заявлено в ходе стратегической сессии.