14 апреля 2024

Власти ЯНАО рассказали об обеспеченности олениной местного населения

Сельхозпредприятия ЯНАО обеспечили олениной 99% населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермеры ЯНАО обеспечивают олениной 99% населения округа Фото:

В первые месяцы года сельскохозяйственные предприятия ЯНАО обеспечили олениной 99% населения округа, сообщают в департаменте экономики. В то же время отмечается крайне низкая производительность рыбодобывающей отрасли. Обеспеченность рыбной продукцией на Ямале составляет всего 10,4%. А собственного молока на Ямале в силу специфики региона практически не производят.

«Обеспеченность населения ЯНАО сельскохозяйственной продукцией местного производства в отчетном периоде составила: олениной на 99,2%; молоком и молокопродуктами — на 1,4%; рыбопродуктами — на 10,4%», — сообщается в отчетной документации, размещенной на сайте ведомства.

Излишки оленины перерабатываются и реализуются в ЯНАО и за его пределами, тогда как низкая обеспеченность молоком и молочной продукцией указывает на необходимость импорта этих товаров из других регионов для компенсации дефицита в продуктах питания. «Дефицит продуктов питания компенсируется за счет завоза из других регионов страны», — указывает источник.

Ранее сообщалось, что в Тазовском районе (ЯНАО) осенью откроется модульный цех по глубокой переработке оленины. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования компенсируется за счет бюджета округа.

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В первые месяцы года сельскохозяйственные предприятия ЯНАО обеспечили олениной 99% населения округа, сообщают в департаменте экономики. В то же время отмечается крайне низкая производительность рыбодобывающей отрасли. Обеспеченность рыбной продукцией на Ямале составляет всего 10,4%. А собственного молока на Ямале в силу специфики региона практически не производят. «Обеспеченность населения ЯНАО сельскохозяйственной продукцией местного производства в отчетном периоде составила: олениной на 99,2%; молоком и молокопродуктами — на 1,4%; рыбопродуктами — на 10,4%», — сообщается в отчетной документации, размещенной на сайте ведомства. Излишки оленины перерабатываются и реализуются в ЯНАО и за его пределами, тогда как низкая обеспеченность молоком и молочной продукцией указывает на необходимость импорта этих товаров из других регионов для компенсации дефицита в продуктах питания. «Дефицит продуктов питания компенсируется за счет завоза из других регионов страны», — указывает источник. Ранее сообщалось, что в Тазовском районе (ЯНАО) осенью откроется модульный цех по глубокой переработке оленины. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования компенсируется за счет бюджета округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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