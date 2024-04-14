Власти ЯНАО рассказали об обеспеченности олениной местного населения

Сельхозпредприятия ЯНАО обеспечили олениной 99% населения

Фермеры ЯНАО обеспечивают олениной 99% населения округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В первые месяцы года сельскохозяйственные предприятия ЯНАО обеспечили олениной 99% населения округа, сообщают в департаменте экономики. В то же время отмечается крайне низкая производительность рыбодобывающей отрасли. Обеспеченность рыбной продукцией на Ямале составляет всего 10,4%. А собственного молока на Ямале в силу специфики региона практически не производят.

«Обеспеченность населения ЯНАО сельскохозяйственной продукцией местного производства в отчетном периоде составила: олениной на 99,2%; молоком и молокопродуктами — на 1,4%; рыбопродуктами — на 10,4%», — сообщается в отчетной документации, размещенной на сайте ведомства.

Излишки оленины перерабатываются и реализуются в ЯНАО и за его пределами, тогда как низкая обеспеченность молоком и молочной продукцией указывает на необходимость импорта этих товаров из других регионов для компенсации дефицита в продуктах питания. «Дефицит продуктов питания компенсируется за счет завоза из других регионов страны», — указывает источник.

Ранее сообщалось, что в Тазовском районе (ЯНАО) осенью откроется модульный цех по глубокой переработке оленины. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования компенсируется за счет бюджета округа.