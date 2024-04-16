В ХМАО обвалились цены на авиабилеты в Сочи на майские праздники

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов в Сочи на майские праздники. Перелет из Сургута подешевел на 25%.
«Стоимость самого дешевого билета на самолет Сургут-Сочи в одну сторону на 6 мая составляет 10 376 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, билеты стоили 13 842 рублей. При этом упали в цене рейсы с пересадками.
Перелеты из Нижневартовска в Сочи на майские праздники обойдутся дороже. Стоимость рейсов в начале больших выходных начинается с 13,5 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что самым популярным российским курортом на черноморском побережье у жителей ХМАО стал Сочи. Чаще всего югорчан интересует здесь пляжный отдых.
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