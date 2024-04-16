16 апреля 2024

На реке Ишим в Тюменской области продолжают взрывать лед. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, сапер
Взрывы производят саперы из тюменского ТВВИКУ Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Саперы продолжают взрывать ледяные заторы на реке Ишим. Информация об этом появляется в городских группах Тюмени в соцсетях.

«Саперы ТВВИКУ подрывают ледяные заторы на реке Ишим», — написали в telegram-канале «Тюмень с огоньком».

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что саперы ТВВИКУ будут взрывать лед на реке Ишим для борьбы с ледяными заторами. Первый взрыв произвели 15 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Саперы продолжают взрывать ледяные заторы на реке Ишим. Информация об этом появляется в городских группах Тюмени в соцсетях. «Саперы ТВВИКУ подрывают ледяные заторы на реке Ишим», — написали в telegram-канале «Тюмень с огоньком». Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что саперы ТВВИКУ будут взрывать лед на реке Ишим для борьбы с ледяными заторами. Первый взрыв произвели 15 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...