Взрывы производят саперы из тюменского ТВВИКУ
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Саперы продолжают взрывать ледяные заторы на реке Ишим. Информация об этом появляется в городских группах Тюмени в соцсетях.
«Саперы ТВВИКУ подрывают ледяные заторы на реке Ишим», — написали в telegram-канале «Тюмень с огоньком».
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что саперы ТВВИКУ будут взрывать лед на реке Ишим для борьбы с ледяными заторами. Первый взрыв произвели 15 апреля.
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