В Краснотурьинске возобновили работу бургерной после вспышки гепатита А

17 апреля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Работу закусочной возобновили 13 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) 13 апреля хозяин точки общепита Giro Burger Шохин Абдугафоров возобновил работу бургерной после вспышки гепатита А. Владелец закусочной рассказал, что все ошибки были исправлены. «Мы открылись 13 апреля. Все ошибки были исправлены, гепатита А у нас не нашли. Людям беспокоиться не о чем», — передает сообщество «Вечерний Краснотурьинск» соцсети «ВКонтакте» слова Абдугафорова. Он отметил, что второе заведение в Заречном районе города откроется позже. Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске 13 января. После чего были закрыты все точки Giro Burger на 90 дней. Прекращения работы закусочных добивались сотрудники Роспотребнадзора. Абдугафоров заявлял, что единственная вина с его стороны является отсутствие канализации у точек. Все заразившиеся покупали продукцию в местных закусочных. На массовое заражение отреагировал мэр Александр Устинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснотурьинске (Свердловская область) 13 апреля хозяин точки общепита Giro Burger Шохин Абдугафоров возобновил работу бургерной после вспышки гепатита А. Владелец закусочной рассказал, что все ошибки были исправлены. «Мы открылись 13 апреля. Все ошибки были исправлены, гепатита А у нас не нашли. Людям беспокоиться не о чем», — передает сообщество «Вечерний Краснотурьинск» соцсети «ВКонтакте» слова Абдугафорова. Он отметил, что второе заведение в Заречном районе города откроется позже. Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске 13 января. После чего были закрыты все точки Giro Burger на 90 дней. Прекращения работы закусочных добивались сотрудники Роспотребнадзора. Абдугафоров заявлял, что единственная вина с его стороны является отсутствие канализации у точек. Все заразившиеся покупали продукцию в местных закусочных. На массовое заражение отреагировал мэр Александр Устинов.