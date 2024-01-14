Хозяин бургерной, где массово заразились свердловчане, вернется к работе

15 января 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Хозяин закусочной Giro Burger считает, что заразившиеся подхватили вирус не в его заведениях. (фото архив) Фото: Размик Закарян © URA.RU Владелец закусочной Giro Burger в Краснотурьинске (Свердловская область) Шахзод Абдугафоров, где посетители могли заразиться гепатитом А, заявил о намерении снова открыть заведение. Абдугафоров отметил, что не верит в то, что очагом распространения инфекции стала его сеть заведений общепита. «Будем работать, исправлять свои ошибки. Это не от нас, это 100%. Наша единственная вина, что канализации у нас не было, вода была привозная. 20 февраля мы планировали ремонт и подключение к воде, но так получилось. Скоро откроемся», — заявил предприниматель в беседе с порталом «Вечерний Краснотурьинск».



По информации Роспотребнадзора, в закусочной Giro Burger нет водопровода, рабочие не проходят медобследование и готовят не в спецодежде. «Еще не подтверждено, что этот гепатит от нас. Он мог откуда угодно появиться. Невозможно, чтобы он от нас появился. Мы шесть лет работаем, ни разу такого не было», — рассуждает владелец закусочных.



Информация о ЧП появилась в ночь на 13 января. Тогда представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили о вспышке гепатита А в Краснотурьинске. Все заболевшие посещали местную бургерную, филиалы которой надзорное ведомство уже закрыло. На массовое заражение отреагировал мэр. Сейчас пострадавшие находятся в больницах Карпинска и Североуральска, где проходят необходимое лечение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец закусочной Giro Burger в Краснотурьинске (Свердловская область) Шахзод Абдугафоров, где посетители могли заразиться гепатитом А, заявил о намерении снова открыть заведение. Абдугафоров отметил, что не верит в то, что очагом распространения инфекции стала его сеть заведений общепита. «Будем работать, исправлять свои ошибки. Это не от нас, это 100%. Наша единственная вина, что канализации у нас не было, вода была привозная. 20 февраля мы планировали ремонт и подключение к воде, но так получилось. Скоро откроемся», — заявил предприниматель в беседе с порталом «Вечерний Краснотурьинск». По информации Роспотребнадзора, в закусочной Giro Burger нет водопровода, рабочие не проходят медобследование и готовят не в спецодежде. «Еще не подтверждено, что этот гепатит от нас. Он мог откуда угодно появиться. Невозможно, чтобы он от нас появился. Мы шесть лет работаем, ни разу такого не было», — рассуждает владелец закусочных. Информация о ЧП появилась в ночь на 13 января. Тогда представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили о вспышке гепатита А в Краснотурьинске. Все заболевшие посещали местную бургерную, филиалы которой надзорное ведомство уже закрыло. На массовое заражение отреагировал мэр. Сейчас пострадавшие находятся в больницах Карпинска и Североуральска, где проходят необходимое лечение.