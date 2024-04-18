18 апреля 2024

В Челябинске на 90% вырос спрос на репетиторов по предметам школы и вуза

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты. Курган, сотовый телефон, студентка, тетрадь, школа, уроки, ученица
Средняя стоимость услуг репетиторов в Челябинске начинается от 500 рублей Фото:

В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги репетиторов вырос на 86%. На данный момент средняя стоимость услуг по обучению по подготовке к экзаменам в мегаполисе начинается от 500 рублей за занятие. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«За первый квартал 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги репетиторов по предметам школы и вузов в Челябинске вырос на 86%. При этом средняя стоимость урока по подготовке к экзаменам в Челябинске начинается от 500 рублей за занятие», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, по итогам первого квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Челябинске стало на 30% больше предложений от репетиторов. Согласно результатам исследования, в основном челябинцы берут уроки у репетиторов по школьным предметам.

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В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги репетиторов вырос на 86%. На данный момент средняя стоимость услуг по обучению по подготовке к экзаменам в мегаполисе начинается от 500 рублей за занятие. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «За первый квартал 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги репетиторов по предметам школы и вузов в Челябинске вырос на 86%. При этом средняя стоимость урока по подготовке к экзаменам в Челябинске начинается от 500 рублей за занятие», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, по итогам первого квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Челябинске стало на 30% больше предложений от репетиторов. Согласно результатам исследования, в основном челябинцы берут уроки у репетиторов по школьным предметам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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