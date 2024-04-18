В Челябинске на 90% вырос спрос на репетиторов по предметам школы и вуза

19 апреля 2024 в 06:56 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость услуг репетиторов в Челябинске начинается от 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги репетиторов вырос на 86%. На данный момент средняя стоимость услуг по обучению по подготовке к экзаменам в мегаполисе начинается от 500 рублей за занятие. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «За первый квартал 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги репетиторов по предметам школы и вузов в Челябинске вырос на 86%. При этом средняя стоимость урока по подготовке к экзаменам в Челябинске начинается от 500 рублей за занятие», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, по итогам первого квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Челябинске стало на 30% больше предложений от репетиторов. Согласно результатам исследования, в основном челябинцы берут уроки у репетиторов по школьным предметам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги репетиторов вырос на 86%. На данный момент средняя стоимость услуг по обучению по подготовке к экзаменам в мегаполисе начинается от 500 рублей за занятие. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «За первый квартал 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на услуги репетиторов по предметам школы и вузов в Челябинске вырос на 86%. При этом средняя стоимость урока по подготовке к экзаменам в Челябинске начинается от 500 рублей за занятие», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, по итогам первого квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Челябинске стало на 30% больше предложений от репетиторов. Согласно результатам исследования, в основном челябинцы берут уроки у репетиторов по школьным предметам.