18 апреля 2024

В Екатеринбурге иностранцы зарезали двух человек в массовой драке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемые скрывались в Казахстане и Челябинской области Фото:

В Екатеринбурге летом 2023 года два уроженца Таджикистана зарезали двух человек во время массовой драки. В той же потасовке от рук иностранцев пострадали еще трое. Обвиняемых нашли в Челябинской области и Казахстане, рассказали URA.RU в пресс-службе СК СКР по Свердловской области.

«На встречу прибыло девять человек: пять с одной стороны и четыре — с другой. Обвиняемые были в составе меньшей группы. Вооружившись заранее взятыми ножами, обвиняемые, не ставя в известность о своих преступных намерениях двух прибывших вместе с ними приятелей, решили расправиться с участниками конфликта с другой стороны. Они убили двух оппонентов, а также нанесли еще трем противникам повреждения», — следует из сообщения.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, на место происшествия выезжали сотрудники ППС. «Один подозреваемый в течение суток был найден на конспиративной квартире в Челябинской области, а второй спустя несколько дней — на территории республики Казахстан, после чего экстрагирован в Россию», — пояснил полковник Горелых.

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В Екатеринбурге летом 2023 года два уроженца Таджикистана зарезали двух человек во время массовой драки. В той же потасовке от рук иностранцев пострадали еще трое. Обвиняемых нашли в Челябинской области и Казахстане, рассказали URA.RU в пресс-службе СК СКР по Свердловской области. «На встречу прибыло девять человек: пять с одной стороны и четыре — с другой. Обвиняемые были в составе меньшей группы. Вооружившись заранее взятыми ножами, обвиняемые, не ставя в известность о своих преступных намерениях двух прибывших вместе с ними приятелей, решили расправиться с участниками конфликта с другой стороны. Они убили двух оппонентов, а также нанесли еще трем противникам повреждения», — следует из сообщения. По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, на место происшествия выезжали сотрудники ППС. «Один подозреваемый в течение суток был найден на конспиративной квартире в Челябинской области, а второй спустя несколько дней — на территории республики Казахстан, после чего экстрагирован в Россию», — пояснил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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