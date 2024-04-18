В Екатеринбурге иностранцы зарезали двух человек в массовой драке. Фото

19 апреля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Обвиняемые скрывались в Казахстане и Челябинской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге летом 2023 года два уроженца Таджикистана зарезали двух человек во время массовой драки. В той же потасовке от рук иностранцев пострадали еще трое. Обвиняемых нашли в Челябинской области и Казахстане, рассказали URA.RU в пресс-службе СК СКР по Свердловской области. «На встречу прибыло девять человек: пять с одной стороны и четыре — с другой. Обвиняемые были в составе меньшей группы. Вооружившись заранее взятыми ножами, обвиняемые, не ставя в известность о своих преступных намерениях двух прибывших вместе с ними приятелей, решили расправиться с участниками конфликта с другой стороны. Они убили двух оппонентов, а также нанесли еще трем противникам повреждения», — следует из сообщения. По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, на место происшествия выезжали сотрудники ППС. «Один подозреваемый в течение суток был найден на конспиративной квартире в Челябинской области, а второй спустя несколько дней — на территории республики Казахстан, после чего экстрагирован в Россию», — пояснил полковник Горелых. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге летом 2023 года два уроженца Таджикистана зарезали двух человек во время массовой драки. В той же потасовке от рук иностранцев пострадали еще трое. Обвиняемых нашли в Челябинской области и Казахстане, рассказали URA.RU в пресс-службе СК СКР по Свердловской области. «На встречу прибыло девять человек: пять с одной стороны и четыре — с другой. Обвиняемые были в составе меньшей группы. Вооружившись заранее взятыми ножами, обвиняемые, не ставя в известность о своих преступных намерениях двух прибывших вместе с ними приятелей, решили расправиться с участниками конфликта с другой стороны. Они убили двух оппонентов, а также нанесли еще трем противникам повреждения», — следует из сообщения. По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, на место происшествия выезжали сотрудники ППС. «Один подозреваемый в течение суток был найден на конспиративной квартире в Челябинской области, а второй спустя несколько дней — на территории республики Казахстан, после чего экстрагирован в Россию», — пояснил полковник Горелых.