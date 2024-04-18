В Екатеринбурге летом 2023 года два уроженца Таджикистана зарезали двух человек во время массовой драки. В той же потасовке от рук иностранцев пострадали еще трое. Обвиняемых нашли в Челябинской области и Казахстане, рассказали URA.RU в пресс-службе СК СКР по Свердловской области.
«На встречу прибыло девять человек: пять с одной стороны и четыре — с другой. Обвиняемые были в составе меньшей группы. Вооружившись заранее взятыми ножами, обвиняемые, не ставя в известность о своих преступных намерениях двух прибывших вместе с ними приятелей, решили расправиться с участниками конфликта с другой стороны. Они убили двух оппонентов, а также нанесли еще трем противникам повреждения», — следует из сообщения.
По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, на место происшествия выезжали сотрудники ППС. «Один подозреваемый в течение суток был найден на конспиративной квартире в Челябинской области, а второй спустя несколько дней — на территории республики Казахстан, после чего экстрагирован в Россию», — пояснил полковник Горелых.
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