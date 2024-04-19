Серьезного подтопление села Пахомова в Ишимском районе местные надеются избежать
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
После прохождения пика паводка в Казанском районе, острое внимание властей переключилось на Ишимский район и город Ишим, в которых стремительно прибывает вода. Что происходит в одном из сел — Пахомова, которое атакует стихия, в фоторепортаже URA.RU.
Хозпостройки, расположенные недалеко от частных домов, почти полностью скрылись под водой
Паводок подошел вплотную к домам
Остановить стихию пытаются мешками с песком
Как говорят местные, подобного уровня воды они не видели много лет, даже в 2017-м, во время наводнения. По оценкам жителей, тогда воды было меньше
Лодки — незаменимый атрибут жизни в этом сезоне для многих жителей Тюменской области
Как ранее писало URA.RU, уровень воды в реке Ишим продолжает стремительно расти. Он уже превысил 9,5 метров.
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