19 апреля 2024

В тюменском селе Пахомова вода затопила хозпостройки и подходит к домам. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Пахомова, 20 апреля. Ишимский район
Серьезного подтопление села Пахомова в Ишимском районе местные надеются избежать Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

После прохождения пика паводка в Казанском районе, острое внимание властей переключилось на Ишимский район и город Ишим, в которых стремительно прибывает вода. Что происходит в одном из сел — Пахомова, которое атакует стихия, в фоторепортаже URA.RU.

Пахомова, 20 апреля. Ишимский район
Хозпостройки, расположенные недалеко от частных домов, почти полностью скрылись под водой
Фото:
Пахомова, 20 апреля. Ишимский район
Паводок подошел вплотную к домам
Фото:
Пахомова, 20 апреля. Ишимский район
Остановить стихию пытаются мешками с песком
Фото:
Пахомова, 20 апреля. Ишимский район
Как говорят местные, подобного уровня воды они не видели много лет, даже в 2017-м, во время наводнения. По оценкам жителей, тогда воды было меньше
Фото:
Пахомова, 20 апреля. Ишимский район
Лодки — незаменимый атрибут жизни в этом сезоне для многих жителей Тюменской области
Фото:

Как ранее писало URA.RU, уровень воды в реке Ишим продолжает стремительно расти. Он уже превысил 9,5 метров.

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После прохождения пика паводка в Казанском районе, острое внимание властей переключилось на Ишимский район и город Ишим, в которых стремительно прибывает вода. Что происходит в одном из сел — Пахомова, которое атакует стихия, в фоторепортаже URA.RU. Как ранее писало URA.RU, уровень воды в реке Ишим продолжает стремительно расти. Он уже превысил 9,5 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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