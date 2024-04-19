Происшествия В тюменском селе Пахомова вода затопила хозпостройки и подходит к домам. Фоторепортаж 20 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 + Серьезного подтопление села Пахомова в Ишимском районе местные надеются избежать Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году После прохождения пика паводка в Казанском районе, острое внимание властей переключилось на Ишимский район и город Ишим, в которых стремительно прибывает вода. Что происходит в одном из сел — Пахомова, которое атакует стихия, в фоторепортаже URA.RU. Хозпостройки, расположенные недалеко от частных домов, почти полностью скрылись под водой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Паводок подошел вплотную к домам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Остановить стихию пытаются мешками с песком Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как говорят местные, подобного уровня воды они не видели много лет, даже в 2017-м, во время наводнения. По оценкам жителей, тогда воды было меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лодки — незаменимый атрибут жизни в этом сезоне для многих жителей Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как ранее писало URA.RU, уровень воды в реке Ишим продолжает стремительно расти. Он уже превысил 9,5 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После прохождения пика паводка в Казанском районе, острое внимание властей переключилось на Ишимский район и город Ишим, в которых стремительно прибывает вода. Что происходит в одном из сел — Пахомова, которое атакует стихия, в фоторепортаже URA.RU. Как ранее писало URA.RU, уровень воды в реке Ишим продолжает стремительно расти. Он уже превысил 9,5 метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям