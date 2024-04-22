22 апреля 2024

В ХМАО врачи обнаружили менингит у пациентки с насморком

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, прием у врача, измерение давления, поликлиника1 цгб20
Медики Нижневартовской окружной клинической больницы спасли пациентку с бактериальным менингитом Фото:

Медики Нижневартовской окружной клинической больницы спасли пациентку с бактериальным менингитом. Женщина поступила в медучреждение с насморком, жалобами на головокружение и спутанное сознание. О том, как врачи обнаружили скрытое заболевание, рассказали в telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.

«Скорой помощью во второе приемное отделение окружной больницы Нижневартовска поступила женщина с жалобами на головокружение, рвоту, тошноту и заторможенность. Эти симптомы могли свидетельствовать о возможном нарушении мозгового кровообращения», — сообщили в публикации. Также у пациентки обнаружился насморк и гнойные выделения из уха.

Уже в больнице невролог заподозрил у пациентки скрытое заболевание. Бактериальный менингит подтвердился после обследования и спинномозговой пункции. Вартовчанке потребовалась срочная операция, в ходе которой хирурги вскрыли среднее ухо и сосцевидный отросток и удалили все пораженные ткани и гной. На данный момент здоровью женщины ничего не угрожает, ее выписали из стационара.

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Медики Нижневартовской окружной клинической больницы спасли пациентку с бактериальным менингитом. Женщина поступила в медучреждение с насморком, жалобами на головокружение и спутанное сознание. О том, как врачи обнаружили скрытое заболевание, рассказали в telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО. «Скорой помощью во второе приемное отделение окружной больницы Нижневартовска поступила женщина с жалобами на головокружение, рвоту, тошноту и заторможенность. Эти симптомы могли свидетельствовать о возможном нарушении мозгового кровообращения», — сообщили в публикации. Также у пациентки обнаружился насморк и гнойные выделения из уха. Уже в больнице невролог заподозрил у пациентки скрытое заболевание. Бактериальный менингит подтвердился после обследования и спинномозговой пункции. Вартовчанке потребовалась срочная операция, в ходе которой хирурги вскрыли среднее ухо и сосцевидный отросток и удалили все пораженные ткани и гной. На данный момент здоровью женщины ничего не угрожает, ее выписали из стационара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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