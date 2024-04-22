В ХМАО врачи обнаружили менингит у пациентки с насморком

23 апреля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Медики Нижневартовской окружной клинической больницы спасли пациентку с бактериальным менингитом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Медики Нижневартовской окружной клинической больницы спасли пациентку с бактериальным менингитом. Женщина поступила в медучреждение с насморком, жалобами на головокружение и спутанное сознание. О том, как врачи обнаружили скрытое заболевание, рассказали в telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО. «Скорой помощью во второе приемное отделение окружной больницы Нижневартовска поступила женщина с жалобами на головокружение, рвоту, тошноту и заторможенность. Эти симптомы могли свидетельствовать о возможном нарушении мозгового кровообращения», — сообщили в публикации. Также у пациентки обнаружился насморк и гнойные выделения из уха. Уже в больнице невролог заподозрил у пациентки скрытое заболевание. Бактериальный менингит подтвердился после обследования и спинномозговой пункции. Вартовчанке потребовалась срочная операция, в ходе которой хирурги вскрыли среднее ухо и сосцевидный отросток и удалили все пораженные ткани и гной. На данный момент здоровью женщины ничего не угрожает, ее выписали из стационара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медики Нижневартовской окружной клинической больницы спасли пациентку с бактериальным менингитом. Женщина поступила в медучреждение с насморком, жалобами на головокружение и спутанное сознание. О том, как врачи обнаружили скрытое заболевание, рассказали в telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО. «Скорой помощью во второе приемное отделение окружной больницы Нижневартовска поступила женщина с жалобами на головокружение, рвоту, тошноту и заторможенность. Эти симптомы могли свидетельствовать о возможном нарушении мозгового кровообращения», — сообщили в публикации. Также у пациентки обнаружился насморк и гнойные выделения из уха. Уже в больнице невролог заподозрил у пациентки скрытое заболевание. Бактериальный менингит подтвердился после обследования и спинномозговой пункции. Вартовчанке потребовалась срочная операция, в ходе которой хирурги вскрыли среднее ухо и сосцевидный отросток и удалили все пораженные ткани и гной. На данный момент здоровью женщины ничего не угрожает, ее выписали из стационара.