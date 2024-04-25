Завод из Марий Эл банкротит судоходную компанию пермского бизнесмена Антонова

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Камская судоходная компания», которое контролируется бизнесменом Михаилом Антоновым. Истцом выступает судостроительно-судоремонтный завод из Республики Марий Эл.
«Акционерное общество „Судостроительно-судоремонтный завод имени С. Н. Бутякова. Заявление о признании банкротом должника ООО ‚Камская судоходная компания‘, — сообщается в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Сумма исковых претензий в судебных документах не указана. Иск пока не принят к делопроизводству.
Собственником Камской судоходной компании является Камское транспортное агентство. Его учредитель — пермский бизнесмен Михаил Антонов, который числится бенефициаром более десятка различных компаний. Большинство из них занимаются перевозками водным транспортом.
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В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Камская судоходная компания», которое контролируется бизнесменом Михаилом Антоновым. Истцом выступает судостроительно-судоремонтный завод из Республики Марий Эл. «Акционерное общество „Судостроительно-судоремонтный завод имени С. Н. Бутякова. Заявление о признании банкротом должника ООО ‚Камская судоходная компания‘, — сообщается в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Сумма исковых претензий в судебных документах не указана. Иск пока не принят к делопроизводству. Собственником Камской судоходной компании является Камское транспортное агентство. Его учредитель — пермский бизнесмен Михаил Антонов, который числится бенефициаром более десятка различных компаний. Большинство из них занимаются перевозками водным транспортом.