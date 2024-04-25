В Пермском крае команда мэров проиграла в футбол команде краевой администрации

В Пермском крае сборная команда глав муниципалитетов проиграла в футбол команде сотрудников краевой администрации. традиционный турнир прошел 25 апреля на стадионе в Усть-Качке, рассказал в своем tеlegram-канале глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов.
«Вчерашний вечер закончился турниром „Время спорта“ на нашем стадионе Усть-Качкинской школы. Команда правительства Пермского края и команда совета муниципальных образований в традиционном товарищеском матче. Счет 3:0! Поздравляем соперников!» — поделился с подписчиками Цветов.
Подобный турнир проводится не первый раз. Так, в 2022 году участие в нем принял губернатор Дмитрий Махонин. Команда под руководством главы Прикамья также обыграла своих соперников — сборную команду мэров.
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В Пермском крае сборная команда глав муниципалитетов проиграла в футбол команде сотрудников краевой администрации. традиционный турнир прошел 25 апреля на стадионе в Усть-Качке, рассказал в своем tеlegram-канале глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. «Вчерашний вечер закончился турниром „Время спорта“ на нашем стадионе Усть-Качкинской школы. Команда правительства Пермского края и команда совета муниципальных образований в традиционном товарищеском матче. Счет 3:0! Поздравляем соперников!» — поделился с подписчиками Цветов. Подобный турнир проводится не первый раз. Так, в 2022 году участие в нем принял губернатор Дмитрий Махонин. Команда под руководством главы Прикамья также обыграла своих соперников — сборную команду мэров.