25 апреля 2024

В Пермском крае команда мэров проиграла в футбол команде краевой администрации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Матч проходил на стадионе в Усть-Качке Фото:

В Пермском крае сборная команда глав муниципалитетов проиграла в футбол команде сотрудников краевой администрации. традиционный турнир прошел 25 апреля на стадионе в Усть-Качке, рассказал в своем tеlegram-канале глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов.

«Вчерашний вечер закончился турниром „Время спорта“ на нашем стадионе Усть-Качкинской школы. Команда правительства Пермского края и команда совета муниципальных образований в традиционном товарищеском матче. Счет 3:0! Поздравляем соперников!» — поделился с подписчиками Цветов.

Подобный турнир проводится не первый раз. Так, в 2022 году участие в нем принял губернатор Дмитрий Махонин. Команда под руководством главы Прикамья также обыграла своих соперников — сборную команду мэров.

Соперники на щадили друг друга на футбольном поле
Соперники на щадили друг друга на футбольном поле

Матч состоялся на футбольном поле в курортной Усть-Качке. Владимир Цветов защищал ворота сборной команды мэров
Матч состоялся на футбольном поле в курортной Усть-Качке. Владимир Цветов защищал ворота сборной команды мэров

Участников поприветствовал замглавы администрации губернатора Прикамья, экс-мэр Добрянки Константин Лызов
Участников поприветствовал замглавы администрации губернатора Прикамья, экс-мэр Добрянки Константин Лызов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае сборная команда глав муниципалитетов проиграла в футбол команде сотрудников краевой администрации. традиционный турнир прошел 25 апреля на стадионе в Усть-Качке, рассказал в своем tеlegram-канале глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. «Вчерашний вечер закончился турниром „Время спорта“ на нашем стадионе Усть-Качкинской школы. Команда правительства Пермского края и команда совета муниципальных образований в традиционном товарищеском матче. Счет 3:0! Поздравляем соперников!» — поделился с подписчиками Цветов. Подобный турнир проводится не первый раз. Так, в 2022 году участие в нем принял губернатор Дмитрий Махонин. Команда под руководством главы Прикамья также обыграла своих соперников — сборную команду мэров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...