Махонин обыграл в футбол главу Пермского района

10 июня 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Матч прошел 9 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сыграл в команде краевого правительства с командой главы Пермского муниципального района в футбол. Сборная главы региона обыграла соперников со счетом 2:1, сообщается в telegram-канале главы Пермского района Владимира Цветова. «Примерно так прошел вчера вечер в Усть-Качке! Команда Правительства Пермского края обыграла нашу со счетом 2:1», — сообщается в telegram-канале Цветова. Матч прошел 9 июня. Ранее Махонин сыграл в составе хоккейной команды «Губерния» против команды «Красные Звезды» минспорта РФ Олега Матыцина. За «Губернию» также выступили чемпион мира Евгений Кетов и один из советских легионеров в НХЛ Игорь Уланов. Матч решили провести по случаю приезда Матыцина в Пермь. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сыграл в команде краевого правительства с командой главы Пермского муниципального района в футбол. Сборная главы региона обыграла соперников со счетом 2:1, сообщается в telegram-канале главы Пермского района Владимира Цветова. «Примерно так прошел вчера вечер в Усть-Качке! Команда Правительства Пермского края обыграла нашу со счетом 2:1», — сообщается в telegram-канале Цветова. Матч прошел 9 июня. Ранее Махонин сыграл в составе хоккейной команды «Губерния» против команды «Красные Звезды» минспорта РФ Олега Матыцина. За «Губернию» также выступили чемпион мира Евгений Кетов и один из советских легионеров в НХЛ Игорь Уланов. Матч решили провести по случаю приезда Матыцина в Пермь.