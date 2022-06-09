09 июня 2022

Махонин обыграл в футбол главу Пермского района

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Матч прошел 9 июня Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сыграл в команде краевого правительства с командой главы Пермского муниципального района в футбол. Сборная главы региона обыграла соперников со счетом 2:1, сообщается в telegram-канале главы Пермского района Владимира Цветова.

«Примерно так прошел вчера вечер в Усть-Качке! Команда Правительства Пермского края обыграла нашу со счетом 2:1», — сообщается в telegram-канале Цветова. Матч прошел 9 июня.

Ранее Махонин сыграл в составе хоккейной команды «Губерния» против команды «Красные Звезды» минспорта РФ Олега Матыцина. За «Губернию» также выступили чемпион мира Евгений Кетов и один из советских легионеров в НХЛ Игорь Уланов. Матч решили провести по случаю приезда Матыцина в Пермь.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сыграл в команде краевого правительства с командой главы Пермского муниципального района в футбол. Сборная главы региона обыграла соперников со счетом 2:1, сообщается в telegram-канале главы Пермского района Владимира Цветова. «Примерно так прошел вчера вечер в Усть-Качке! Команда Правительства Пермского края обыграла нашу со счетом 2:1», — сообщается в telegram-канале Цветова. Матч прошел 9 июня. Ранее Махонин сыграл в составе хоккейной команды «Губерния» против команды «Красные Звезды» минспорта РФ Олега Матыцина. За «Губернию» также выступили чемпион мира Евгений Кетов и один из советских легионеров в НХЛ Игорь Уланов. Матч решили провести по случаю приезда Матыцина в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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