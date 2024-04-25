Суд отказал в иске на сотни тысяч к бывшему сотруднику курганского СУ СК

26 апреля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

В Кургане отклонили иск на 750 тысяч к экс-следователю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Споры курганских силовых ведомств с сотрудниками Бывший сотрудник курганского СУ СК избежал выплаты более 700 тысяч рублей после увольнения. Следком в лице курганского управления требовал от мужчины возместить расходы на обучение, но суд нашел основания для отказа. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «СК РФ в лице Следственного управления СК РФ по Курганской области обратился в суд с иском к Л. о возмещении затрат на обучение <…> отказать в удовлетворении иска», — говорится в материалах курганского облсуда. Представители следкома пытались в апелляции отменить решение об отказе, но оно было признано верным. Мужчина после целевого обучения летом 2021 года устроился в курганский СУ СК. Спустя пять месяцев он уволился, потому что его вызвали по повестке для службы в армии. После армии следователь на работу не вернулся. В следкоме считали, что он не выполнил условия договора и должен возместить около 750 тысяч рублей, потраченных на обучение ведомством. Суд рассмотрел все доводы сторон. Решение об отказе в выплатах было признано верным, поскольку следователь уволился по уважительной причине — для выполнения воинского долга в виде службы в армии. Доводы СК о невозвращении после службы признаны несостоятельными, поскольку в договоре о целевом обучении такого пункта не было. Ранее URA.RU сообщало о споре СУ СК с уволившейся сотрудницей. Суд решил, что не отработавшая пять лет после обучения девушка должна возместить ведомству около миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник курганского СУ СК избежал выплаты более 700 тысяч рублей после увольнения. Следком в лице курганского управления требовал от мужчины возместить расходы на обучение, но суд нашел основания для отказа. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «СК РФ в лице Следственного управления СК РФ по Курганской области обратился в суд с иском к Л. о возмещении затрат на обучение <…> отказать в удовлетворении иска», — говорится в материалах курганского облсуда. Представители следкома пытались в апелляции отменить решение об отказе, но оно было признано верным. Мужчина после целевого обучения летом 2021 года устроился в курганский СУ СК. Спустя пять месяцев он уволился, потому что его вызвали по повестке для службы в армии. После армии следователь на работу не вернулся. В следкоме считали, что он не выполнил условия договора и должен возместить около 750 тысяч рублей, потраченных на обучение ведомством. Суд рассмотрел все доводы сторон. Решение об отказе в выплатах было признано верным, поскольку следователь уволился по уважительной причине — для выполнения воинского долга в виде службы в армии. Доводы СК о невозвращении после службы признаны несостоятельными, поскольку в договоре о целевом обучении такого пункта не было. Ранее URA.RU сообщало о споре СУ СК с уволившейся сотрудницей. Суд решил, что не отработавшая пять лет после обучения девушка должна возместить ведомству около миллиона рублей.