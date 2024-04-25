Суд отказал в иске на сотни тысяч к бывшему сотруднику курганского СУ СК

Бывший сотрудник курганского СУ СК избежал выплаты более 700 тысяч рублей после увольнения. Следком в лице курганского управления требовал от мужчины возместить расходы на обучение, но суд нашел основания для отказа. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».
«СК РФ в лице Следственного управления СК РФ по Курганской области обратился в суд с иском к Л. о возмещении затрат на обучение <…> отказать в удовлетворении иска», — говорится в материалах курганского облсуда. Представители следкома пытались в апелляции отменить решение об отказе, но оно было признано верным.
Мужчина после целевого обучения летом 2021 года устроился в курганский СУ СК. Спустя пять месяцев он уволился, потому что его вызвали по повестке для службы в армии. После армии следователь на работу не вернулся. В следкоме считали, что он не выполнил условия договора и должен возместить около 750 тысяч рублей, потраченных на обучение ведомством.
Суд рассмотрел все доводы сторон. Решение об отказе в выплатах было признано верным, поскольку следователь уволился по уважительной причине — для выполнения воинского долга в виде службы в армии. Доводы СК о невозвращении после службы признаны несостоятельными, поскольку в договоре о целевом обучении такого пункта не было.
Ранее URA.RU сообщало о споре СУ СК с уволившейся сотрудницей. Суд решил, что не отработавшая пять лет после обучения девушка должна возместить ведомству около миллиона рублей.
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Бывший сотрудник курганского СУ СК избежал выплаты более 700 тысяч рублей после увольнения. Следком в лице курганского управления требовал от мужчины возместить расходы на обучение, но суд нашел основания для отказа. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «СК РФ в лице Следственного управления СК РФ по Курганской области обратился в суд с иском к Л. о возмещении затрат на обучение <…> отказать в удовлетворении иска», — говорится в материалах курганского облсуда. Представители следкома пытались в апелляции отменить решение об отказе, но оно было признано верным. Мужчина после целевого обучения летом 2021 года устроился в курганский СУ СК. Спустя пять месяцев он уволился, потому что его вызвали по повестке для службы в армии. После армии следователь на работу не вернулся. В следкоме считали, что он не выполнил условия договора и должен возместить около 750 тысяч рублей, потраченных на обучение ведомством. Суд рассмотрел все доводы сторон. Решение об отказе в выплатах было признано верным, поскольку следователь уволился по уважительной причине — для выполнения воинского долга в виде службы в армии. Доводы СК о невозвращении после службы признаны несостоятельными, поскольку в договоре о целевом обучении такого пункта не было. Ранее URA.RU сообщало о споре СУ СК с уволившейся сотрудницей. Суд решил, что не отработавшая пять лет после обучения девушка должна возместить ведомству около миллиона рублей.