28 апреля 2024

Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, алиев ильхам
Ильхам Алиев заявил, что уже начаты демаркационные работы на границах Фото:

Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации — точного определения линии государственных границ. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана в ходе беседы отметил, что вслед за процессом делимитации положительным шагом стало и начало демаркационных работ на границе двух стран», — сообщили в пресс-службе Алиева.

Азербайджанский лидер отметил, что соглашение, достигнутое комиссией по делимитации двух стран, появилось в результате проведенных двусторонних обсуждений. По словам Алиева, главы МИД Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Казахстане для продолжения переговоров.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлек бы за собой новую эскалацию конфликта на Кавказе, передает RT. По его словам, если бы страны не сделают этот шаг, то ситуация в регионе ухудшится.

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Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации — точного определения линии государственных границ. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана в ходе беседы отметил, что вслед за процессом делимитации положительным шагом стало и начало демаркационных работ на границе двух стран», — сообщили в пресс-службе Алиева. Азербайджанский лидер отметил, что соглашение, достигнутое комиссией по делимитации двух стран, появилось в результате проведенных двусторонних обсуждений. По словам Алиева, главы МИД Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Казахстане для продолжения переговоров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлек бы за собой новую эскалацию конфликта на Кавказе, передает RT. По его словам, если бы страны не сделают этот шаг, то ситуация в регионе ухудшится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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