Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации — точного определения линии государственных границ. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана в ходе беседы отметил, что вслед за процессом делимитации положительным шагом стало и начало демаркационных работ на границе двух стран», —
Азербайджанский лидер отметил, что соглашение, достигнутое комиссией по делимитации двух стран, появилось в результате проведенных двусторонних обсуждений. По словам Алиева, главы МИД Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Казахстане для продолжения переговоров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлек бы за собой новую эскалацию конфликта на Кавказе, передает RT. По его словам, если бы страны не сделают этот шаг, то ситуация в регионе ухудшится.
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