Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

29 апреля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Ильхам Алиев заявил, что уже начаты демаркационные работы на границах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации — точного определения линии государственных границ. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана в ходе беседы отметил, что вслед за процессом делимитации положительным шагом стало и начало демаркационных работ на границе двух стран», — сообщили в пресс-службе Алиева. Азербайджанский лидер отметил, что соглашение, достигнутое комиссией по делимитации двух стран, появилось в результате проведенных двусторонних обсуждений. По словам Алиева, главы МИД Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Казахстане для продолжения переговоров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлек бы за собой новую эскалацию конфликта на Кавказе, передает RT. По его словам, если бы страны не сделают этот шаг, то ситуация в регионе ухудшится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации — точного определения линии государственных границ. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана в ходе беседы отметил, что вслед за процессом делимитации положительным шагом стало и начало демаркационных работ на границе двух стран», — сообщили в пресс-службе Алиева. Азербайджанский лидер отметил, что соглашение, достигнутое комиссией по делимитации двух стран, появилось в результате проведенных двусторонних обсуждений. По словам Алиева, главы МИД Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Казахстане для продолжения переговоров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлек бы за собой новую эскалацию конфликта на Кавказе, передает RT. По его словам, если бы страны не сделают этот шаг, то ситуация в регионе ухудшится.