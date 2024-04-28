Тюменские власти окажут поддержку бизнесу, пострадавшему от паводка

29 апреля 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Власти помогут владельцу пекарни, который снабжает свежим хлебом Абатский район Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Тюменские власти помогут предпринимателям, пострадавшим от паводка, чтобы бизнес «как можно быстрее» заработал в прежнем режиме. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев. «В непростой ситуации оказались представители придорожного сервиса. У одного из предпринимателей участок оказался подтоплен, оборудование он вывез. Обозначили меры поддержки, которые можно использовать, чтобы бизнес как можно быстрее снова заработал в прежнем режиме после схода воды», — сказал Пантелеев, его слова передает инфоцентр правительства региона. Кроме того, власти хотят помочь владельцу пекарни, который снабжает свежим хлебом деревни и села Абатского района. У предпринимателя есть планы сотрудничества с федеральными сетями. Над ними и будут работать, заявил замгубернатора. Он проинформировал, что на следующей неделе в Викуловском и Абатском районах будет работать представитель Инвестиционного агентства Тюменской области. Его задача заключается в поддерживании контакта с местным предпринимательским сообществом для оперативного решения возможных проблем. Губернатор региона Александр Моор поручил своему заместителю Пантелееву проработать варианты поддержки предпринимателей, бизнес которых пострадал из-за паводка. Для этого создали комиссию, которая направится в Ишимский и Казанский районы. Специалисты должны будут оценить масштаб проблем, с которыми столкнулись местные коммерсанты. Кроме того, они должны буду подготовить отчет для главы региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские власти помогут предпринимателям, пострадавшим от паводка, чтобы бизнес «как можно быстрее» заработал в прежнем режиме. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев. «В непростой ситуации оказались представители придорожного сервиса. У одного из предпринимателей участок оказался подтоплен, оборудование он вывез. Обозначили меры поддержки, которые можно использовать, чтобы бизнес как можно быстрее снова заработал в прежнем режиме после схода воды», — сказал Пантелеев, его слова передает инфоцентр правительства региона. Кроме того, власти хотят помочь владельцу пекарни, который снабжает свежим хлебом деревни и села Абатского района. У предпринимателя есть планы сотрудничества с федеральными сетями. Над ними и будут работать, заявил замгубернатора. Он проинформировал, что на следующей неделе в Викуловском и Абатском районах будет работать представитель Инвестиционного агентства Тюменской области. Его задача заключается в поддерживании контакта с местным предпринимательским сообществом для оперативного решения возможных проблем. Губернатор региона Александр Моор поручил своему заместителю Пантелееву проработать варианты поддержки предпринимателей, бизнес которых пострадал из-за паводка. Для этого создали комиссию, которая направится в Ишимский и Казанский районы. Специалисты должны будут оценить масштаб проблем, с которыми столкнулись местные коммерсанты. Кроме того, они должны буду подготовить отчет для главы региона.