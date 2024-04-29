29 апреля 2024
28 апреля 2024

В челябинском городе подросток записала видео с края крыши девятиэтажного дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Места убийств пенсионеров и полицейского. Екатеринбург, многоквартирный дом, переулок базовый
Прогулка девочки по краю крыши напугала очевидцев (фото из архива) Фото:

В городе Магнитогорске (Челябинская область) девочка-подросток бегала по краю крыши девятиэтажного дома и записывала видео на телефон. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсети.

«Подросток долгое время бегала по краю крыши и снимала себя на телефон. С какой скоростью она носилась, к сожалению, не удалось заснять, так как я остолбенела и набрала 112. Видео — лишь пробежка напоследок», — написала очевидец произошедшего в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на крыше девятиэтажного дома по улице Сиреневая в Магнитогорске. На прикрепленном видео показано как девочка-подросток бегает по краю крыши, в руках у нее телефон, на который она снимает происходящее.

В УМВД России по Магнитогорску сообщили, что немедленно отреагировали на поступившую информацию. «По указанному адресу незамедлительно выехал инспектор по делам несовершеннолетних ОП »«Левобережный»», — написали представители пресс-службы ведомства под постом в соцсети.

Также запланировано проведение рабочей встречи с руководителем управляющей компании. Взрослых полицейские просят объяснить детям, что подобные игры могут быть опасны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Магнитогорске (Челябинская область) девочка-подросток бегала по краю крыши девятиэтажного дома и записывала видео на телефон. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсети. «Подросток долгое время бегала по краю крыши и снимала себя на телефон. С какой скоростью она носилась, к сожалению, не удалось заснять, так как я остолбенела и набрала 112. Видео — лишь пробежка напоследок», — написала очевидец произошедшего в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на крыше девятиэтажного дома по улице Сиреневая в Магнитогорске. На прикрепленном видео показано как девочка-подросток бегает по краю крыши, в руках у нее телефон, на который она снимает происходящее. В УМВД России по Магнитогорску сообщили, что немедленно отреагировали на поступившую информацию. «По указанному адресу незамедлительно выехал инспектор по делам несовершеннолетних ОП »«Левобережный»», — написали представители пресс-службы ведомства под постом в соцсети. Также запланировано проведение рабочей встречи с руководителем управляющей компании. Взрослых полицейские просят объяснить детям, что подобные игры могут быть опасны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...