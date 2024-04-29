Прогулка девочки по краю крыши напугала очевидцев (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Магнитогорске (Челябинская область) девочка-подросток бегала по краю крыши девятиэтажного дома и записывала видео на телефон. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсети.

«Подросток долгое время бегала по краю крыши и снимала себя на телефон. С какой скоростью она носилась, к сожалению, не удалось заснять, так как я остолбенела и набрала 112. Видео — лишь пробежка напоследок», — написала очевидец произошедшего в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на крыше девятиэтажного дома по улице Сиреневая в Магнитогорске. На прикрепленном видео показано как девочка-подросток бегает по краю крыши, в руках у нее телефон, на который она снимает происходящее.

В УМВД России по Магнитогорску сообщили, что немедленно отреагировали на поступившую информацию. «По указанному адресу незамедлительно выехал инспектор по делам несовершеннолетних ОП »«Левобережный»», — написали представители пресс-службы ведомства под постом в соцсети.

Также запланировано проведение рабочей встречи с руководителем управляющей компании. Взрослых полицейские просят объяснить детям, что подобные игры могут быть опасны.