На Челябинскую область надвигается ураган

30 апреля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

В регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области 1 мая ожидается сильный ветер. С экстренным предупреждение выступило ГУ МЧС по региону. «Внимание! По данным Челябинского гидрометцентра днем 1 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Просим жителей соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении. В ночь на 1 мая температуры воздуха в регионе может опуститься до 0 градусов. Днем прогнозируется +12, +17, в горах до +9 градусов. На севере Челябинской области ожидаются дожди, в горах — сильные. На юге региона синоптики обещают грозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 1 мая ожидается сильный ветер. С экстренным предупреждение выступило ГУ МЧС по региону. «Внимание! По данным Челябинского гидрометцентра днем 1 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Просим жителей соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении. В ночь на 1 мая температуры воздуха в регионе может опуститься до 0 градусов. Днем прогнозируется +12, +17, в горах до +9 градусов. На севере Челябинской области ожидаются дожди, в горах — сильные. На юге региона синоптики обещают грозы.