29 апреля 2024

На Челябинскую область надвигается ураган

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ураган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
В регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду Фото:

В Челябинской области 1 мая ожидается сильный ветер. С экстренным предупреждение выступило ГУ МЧС по региону.

«Внимание! По данным Челябинского гидрометцентра днем 1 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Просим жителей соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.

В ночь на 1 мая температуры воздуха в регионе может опуститься до 0 градусов. Днем прогнозируется +12, +17, в горах до +9 градусов. На севере Челябинской области ожидаются дожди, в горах — сильные. На юге региона синоптики обещают грозы.

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В Челябинской области 1 мая ожидается сильный ветер. С экстренным предупреждение выступило ГУ МЧС по региону. «Внимание! По данным Челябинского гидрометцентра днем 1 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Просим жителей соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении. В ночь на 1 мая температуры воздуха в регионе может опуститься до 0 градусов. Днем прогнозируется +12, +17, в горах до +9 градусов. На севере Челябинской области ожидаются дожди, в горах — сильные. На юге региона синоптики обещают грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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