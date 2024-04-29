На Челябинскую область надвигается ураган

В регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
В Челябинской области 1 мая ожидается сильный ветер. С экстренным предупреждение выступило ГУ МЧС по региону.
«Внимание! По данным Челябинского гидрометцентра днем 1 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Просим жителей соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.
В ночь на 1 мая температуры воздуха в регионе может опуститься до 0 градусов. Днем прогнозируется +12, +17, в горах до +9 градусов. На севере Челябинской области ожидаются дожди, в горах — сильные. На юге региона синоптики обещают грозы.
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