Ямальцы готовятся встречать 1 мая, а голодный медведь замечен на лыжне
Ямальцы готовятся отмечать 1 мая, в городах готовят насыщенную праздничную программу. А проснувшийся медведь вышел на лыжную трассу. Об этих и других событиях в округе 30 апреля читайте в материале URA.RU.
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