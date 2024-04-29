29 апреля 2024

Округ готовится праздновать 1 мая, а голодный медведь угрожает лыжникам: главное к вечеру 30 апреля

Жителей ЯНАО ожидают праздничные мероприятия во всех крупных городах округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень , георгиевская лента, голубь мира, день победы, 9 мая, георгиевская ленточка
Ямальцы готовятся встречать 1 мая, а голодный медведь замечен на лыжне Фото:

Ямальцы готовятся отмечать 1 мая, в городах готовят насыщенную праздничную программу. А проснувшийся медведь вышел на лыжную трассу. Об этих и других событиях в округе 30 апреля читайте в материале URA.RU.

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Ямальцы готовятся отмечать 1 мая, в городах готовят насыщенную праздничную программу. А проснувшийся медведь вышел на лыжную трассу. Об этих и других событиях в округе 30 апреля читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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