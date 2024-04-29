Округ готовится праздновать 1 мая, а голодный медведь угрожает лыжникам: главное к вечеру 30 апреля

Жителей ЯНАО ожидают праздничные мероприятия во всех крупных городах округа

30 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Ямальцы готовятся отмечать 1 мая, в городах готовят насыщенную праздничную программу. А проснувшийся медведь вышел на лыжную трассу. Об этих и других событиях в округе 30 апреля читайте в материале URA.RU.