В Курганской области прошло прощание ио стрелком из Катайска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Катайском округе (Курганская область) прошло прощание с погибшим в зоне спецоперации стрелком. Об этом сообщает паблик «Типичный Катайск».
Данные подтвердили в областном военкомате. «Толмачев Владислав Владимирович погиб 18 апреля», — рассказали в организации. Прощание с военным состоялось 1 мая в катайском доме культуры.
Как сообщили в военкомате, 42-летний мужчина был стрелком. В армии он находился по контракту с Минобороны. Толмачева захоронили в селе Верхняя Теча.
Контрактник из Курганской области погиб в зоне СВО
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!