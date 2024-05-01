01 мая 2024

Курганцы простились со стрелком, погибшим в зоне СВО. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, дежурный, вооруженные силы, солдат
В Курганской области прошло прощание ио стрелком из Катайска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Катайском округе (Курганская область) прошло прощание с погибшим в зоне спецоперации стрелком. Об этом сообщает паблик «Типичный Катайск».

Данные подтвердили в областном военкомате. «Толмачев Владислав Владимирович погиб 18 апреля», — рассказали в организации. Прощание с военным состоялось 1 мая в катайском доме культуры.

Как сообщили в военкомате, 42-летний мужчина был стрелком. В армии он находился по контракту с Минобороны. Толмачева захоронили в селе Верхняя Теча.

Контрактник из Курганской области погиб в зоне СВО
Контрактник из Курганской области погиб в зоне СВО

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В Катайском округе (Курганская область) прошло прощание с погибшим в зоне спецоперации стрелком. Об этом сообщает паблик «Типичный Катайск». Данные подтвердили в областном военкомате. «Толмачев Владислав Владимирович погиб 18 апреля», — рассказали в организации. Прощание с военным состоялось 1 мая в катайском доме культуры. Как сообщили в военкомате, 42-летний мужчина был стрелком. В армии он находился по контракту с Минобороны. Толмачева захоронили в селе Верхняя Теча.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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