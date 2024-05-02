02 мая 2024

Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины

© Служба новостей «URA.RU»
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Драгоценные слитки. Екатеринбург, слиток, золото, слитки
В апреле цена золота подскочила до нового исторического максимума Фото:

Правительство РФ вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

«С 1 июня вступит в силу закон о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото. Коэффициент к налогу составит 78 тысяч рублей за килограмм», — сообщает «Российская газета».

Издание приводит мнение замглавы Минфина Алексея Моисеева, который считает, что это снизит экономическую мотивацию недобросовестных экспортеров, которые вывозят золото как физлица в обход пошлины. По данным Моисеева, нелегальный оборот драгметалла приносит бюджету РФ колоссальный ущерб. При этом золотосодержащий концентрат зачастую вывозят под видом лома или отходов.

В апреле стоимость золота обновила рекорд и впервые в истории превысила отметку в 2400 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.Ранее стало известно, что в 2023 году страны Группы двадцати нарастили свои золотые запасы на 213 тонн. Из них около 16 пришлось на Россию, отмечает «Национальная служба новостей».

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Правительство РФ вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. «С 1 июня вступит в силу закон о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото. Коэффициент к налогу составит 78 тысяч рублей за килограмм», — сообщает «Российская газета». Издание приводит мнение замглавы Минфина Алексея Моисеева, который считает, что это снизит экономическую мотивацию недобросовестных экспортеров, которые вывозят золото как физлица в обход пошлины. По данным Моисеева, нелегальный оборот драгметалла приносит бюджету РФ колоссальный ущерб. При этом золотосодержащий концентрат зачастую вывозят под видом лома или отходов. В апреле стоимость золота обновила рекорд и впервые в истории превысила отметку в 2400 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.Ранее стало известно, что в 2023 году страны Группы двадцати нарастили свои золотые запасы на 213 тонн. Из них около 16 пришлось на Россию, отмечает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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