Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины

03 мая 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

В апреле цена золота подскочила до нового исторического максимума Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство РФ вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. «С 1 июня вступит в силу закон о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото. Коэффициент к налогу составит 78 тысяч рублей за килограмм», — сообщает «Российская газета». Издание приводит мнение замглавы Минфина Алексея Моисеева, который считает, что это снизит экономическую мотивацию недобросовестных экспортеров, которые вывозят золото как физлица в обход пошлины. По данным Моисеева, нелегальный оборот драгметалла приносит бюджету РФ колоссальный ущерб. При этом золотосодержащий концентрат зачастую вывозят под видом лома или отходов. В апреле стоимость золота обновила рекорд и впервые в истории превысила отметку в 2400 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.Ранее стало известно, что в 2023 году страны Группы двадцати нарастили свои золотые запасы на 213 тонн. Из них около 16 пришлось на Россию, отмечает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. «С 1 июня вступит в силу закон о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото. Коэффициент к налогу составит 78 тысяч рублей за килограмм», — сообщает «Российская газета». Издание приводит мнение замглавы Минфина Алексея Моисеева, который считает, что это снизит экономическую мотивацию недобросовестных экспортеров, которые вывозят золото как физлица в обход пошлины. По данным Моисеева, нелегальный оборот драгметалла приносит бюджету РФ колоссальный ущерб. При этом золотосодержащий концентрат зачастую вывозят под видом лома или отходов. В апреле стоимость золота обновила рекорд и впервые в истории превысила отметку в 2400 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.Ранее стало известно, что в 2023 году страны Группы двадцати нарастили свои золотые запасы на 213 тонн. Из них около 16 пришлось на Россию, отмечает «Национальная служба новостей».