В ближайшие два года уходить на больничный станет выгоднее

Максимальная выплата по больничному в 2026 году составит более 160 тысяч рублей
Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составит более 160 тысяч рублей, в 2027 году превысит 238 тысяч рублей в месяц, а в 2028 году вырастет до 258 тысяч рублей. Такие данные содержатся в материалах к проекту бюджета Социального фонда России.

«В 2026 году при стаже до 5 лет размер пособия составит 124,5 тыс. рублей, от 5 лет до 8 лет — 166 тыс. рублей, более 8 лет — 207 тыс. рублей. В 2027 году сумма при страховом стаже до пяти лет составит 143 тысячи рублей, от пяти до восьми лет — 191 тысячу рублей, а при стаже более восьми лет — 238 тысяч рублей. В 2028 году максимальный размер выплаты для сотрудников со стажем более восьми лет достигнет 258 тысяч рублей», — говорится в соответствующих материалах. С ними ознакомились в ТАСС. Рост размеров выплат связан с индексацией и увеличением расходов фонда на ближайшие три года.

Из документов также следует, что при продолжительности больничного в 11 дней, размер пособия в среднем составит 75 тысяч рублей в 2026 году. Это почти в 1,2 раза превысит выплаты за 2025 год. Уже в 2027 году выплата за 11 дней больничного увеличится до 86 тысяч рублей, а в 2028 году — до 93 тысяч рублей. Соцфонд намерен потратить на повышенные выплаты до 859,3 млрд рублей в 2026 году. Уже к 2028 году дополнительные траты Соцфонда превысят триллион рублей. 

В сентябре отмечалось, что Минтруд России и Социальный фонд страны планируют изменить порядок расчета больничных. Размер пособия по нетрудоспособности зависит от стажа. Если он менее пяти лет — выплачивают 60 % от среднего заработка, а если превышает восемь лет — 100% от зарплаты. 

