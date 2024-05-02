Поликлинику в Тюменском селе построит новосибирский «штрафник»

Новосибирский «Успех» выиграл тендер на строительство больницы в Богандинском

03 мая 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Поликлинику в Богандинском предстоит построить до ноября 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Новую поликлинику в поселке городского типа Богандинский Тюменской области построит компания из Новосибирской области, которая в настоящий момент судится с властями региона. Информация о контракте размещена в ЕИС «Закупки». «Заключен контракт с ООО „Успех“. Юридический адрес компании — Новосибирская область, г. Искитим. Объект контракта — строительство филиала областной поликлиники №19 в Богандинском Тюменского района Тюменской области. Стоимость контракта — 296,2 млн рублей», — сообщает портал ЕИС. По данным сервиса «Прозрачный бизнес», «Успех» в настоящий момент состоит из девяти сотрудников. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 20,6 млн рублей. СБИС сообщает, что из рисков у компании присутствует только невысокая для отрасли рентабельность. Однако среди судебных дел ООО «Успех» есть два иска от фонда капитального ремонта Тюменской области. Суть обоих исков — ненадлежащее исполнение условий контрактов. В списке выигранных торгов у компании строительство поликлиники в Богандинском — один из самых крупных контрактов. Известно, что «Успех» параллельно готовит документацию для капремонта учебно-бытового корпуса в ЯНАО, а также занимается капитальным ремонтом школы в Чикчинском районе Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что власти региона планируют потратить 1,2 млрд рублей на ремонт участка улицы Ленина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новую поликлинику в поселке городского типа Богандинский Тюменской области построит компания из Новосибирской области, которая в настоящий момент судится с властями региона. Информация о контракте размещена в ЕИС «Закупки». «Заключен контракт с ООО „Успех“. Юридический адрес компании — Новосибирская область, г. Искитим. Объект контракта — строительство филиала областной поликлиники №19 в Богандинском Тюменского района Тюменской области. Стоимость контракта — 296,2 млн рублей», — сообщает портал ЕИС. По данным сервиса «Прозрачный бизнес», «Успех» в настоящий момент состоит из девяти сотрудников. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 20,6 млн рублей. СБИС сообщает, что из рисков у компании присутствует только невысокая для отрасли рентабельность. Однако среди судебных дел ООО «Успех» есть два иска от фонда капитального ремонта Тюменской области. Суть обоих исков — ненадлежащее исполнение условий контрактов. В списке выигранных торгов у компании строительство поликлиники в Богандинском — один из самых крупных контрактов. Известно, что «Успех» параллельно готовит документацию для капремонта учебно-бытового корпуса в ЯНАО, а также занимается капитальным ремонтом школы в Чикчинском районе Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что власти региона планируют потратить 1,2 млрд рублей на ремонт участка улицы Ленина.