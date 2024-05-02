02 мая 2024

Мэр Нового Уренгоя собрал на время автомат Калашникова. Видео

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Гонка героев 2016. Екатеринбург, автомат калашникова, ак-47
Андрей Воронов показал отличный результат в сборке-разборке АК-74 Фото:

Глава администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в соревнованиях по сборке-разборке автомата АК-74М. Об этом сообщили представители общественной организации «Вымпел-Ямал».

«Соревнования „К обороне готов!“ состоялись в соответствии с планом мероприятий проекта „Мобилизация — испытание для смелых!“ В церемонии открытия соревнований принял участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он, вместе с командой руководителей администрации города стали первыми участниками соревнований, продемонстрировав отличные результаты и замечательный пример для молодежи», — сообщили общественники «Вымпел-Ямал» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования состоялись 1 мая на одной из площадок благотворительного марафона «СВОИ». Собранные средства пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции.

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Глава администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в соревнованиях по сборке-разборке автомата АК-74М. Об этом сообщили представители общественной организации «Вымпел-Ямал». «Соревнования „К обороне готов!“ состоялись в соответствии с планом мероприятий проекта „Мобилизация — испытание для смелых!“ В церемонии открытия соревнований принял участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он, вместе с командой руководителей администрации города стали первыми участниками соревнований, продемонстрировав отличные результаты и замечательный пример для молодежи», — сообщили общественники «Вымпел-Ямал» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Соревнования состоялись 1 мая на одной из площадок благотворительного марафона «СВОИ». Собранные средства пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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