Мэр Нового Уренгоя собрал на время автомат Калашникова. Видео

03 мая 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов показал отличный результат в сборке-разборке АК-74 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в соревнованиях по сборке-разборке автомата АК-74М. Об этом сообщили представители общественной организации «Вымпел-Ямал». «Соревнования „К обороне готов!“ состоялись в соответствии с планом мероприятий проекта „Мобилизация — испытание для смелых!“ В церемонии открытия соревнований принял участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он, вместе с командой руководителей администрации города стали первыми участниками соревнований, продемонстрировав отличные результаты и замечательный пример для молодежи», — сообщили общественники «Вымпел-Ямал» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Соревнования состоялись 1 мая на одной из площадок благотворительного марафона «СВОИ». Собранные средства пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в соревнованиях по сборке-разборке автомата АК-74М. Об этом сообщили представители общественной организации «Вымпел-Ямал». «Соревнования „К обороне готов!“ состоялись в соответствии с планом мероприятий проекта „Мобилизация — испытание для смелых!“ В церемонии открытия соревнований принял участие глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он, вместе с командой руководителей администрации города стали первыми участниками соревнований, продемонстрировав отличные результаты и замечательный пример для молодежи», — сообщили общественники «Вымпел-Ямал» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Соревнования состоялись 1 мая на одной из площадок благотворительного марафона «СВОИ». Собранные средства пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции.