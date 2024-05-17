Аналитик Кадыров предрек исчезновение водителей автобусов через три года

17 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Для переоборудования автопарка под ИИ потребуется от года до трех лет, считает Родион Кадыров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тенденция ближайших года-трех лет в России — замена водителей автобусов на искусственный интеллект (ИИ). Об этом URA.RU рассказал директор по продукту FABULA AI (поставщик в РФ нейросетей для бизнеса, социальной сети с AI-инструментами для контент-мейкеров) Родион Кадыров. «Тенденция ближайших лет — замена водителей автобусов. Это станет возможно после качественного развития специализированного оборудования для нейросетей: камер, датчиков, программного обеспечения. Для переоборудования автопарка потребуется от года до трех лет», — объяснил Родион Кадыров. Новость по теме Искусственный интеллект начнет разговаривать с россиянами прямо во время телефонных звонков Также, по словам спикера, из торговых сетей могут исчезнуть сотрудники, следящие за действиями покупателей. «В плане ритейла напрашивается сокращение позиций охранников. С помощью машинного зрения можно отлавливать нетипичное поведение покупателей и нестандартные происшествия в магазине. Любыми же внештатными ситуациями по-прежнему будет заниматься группа быстрого реагирования», — не исключил он. Директор по продукту FABULA AI добавил, что искусственный интеллект также заменит преподавателей английского языка и юристов. «В ближайшие несколько лет ИИ значительно поменяет рынок труда. В первую очередь коснется это специалистов, чья коммуникация строится на дистанционной передаче знаний: юристов, продавцов-консультантов, специалистов службы поддержки, преподавателей английского языка. Компании уже сейчас заменяют первую линию поддержки продуктов на справочники и роботов на базе ИИ. Что мешает это сделать и со второй, если нейросеть будет иметь больше контекста и экспертизы? Этот процесс неизбежен, мы идем к этому. Прогноз — 1-3 года. Процесс этот может ускориться. Все зависит от органического роста рынка, политики государства в отношении ИИ, вложений инвесторов в российские компании», — подчеркнул Кадыров. При этом собеседник агентства отметил, что искусственный интеллект не поможет там, где специалисту необходимо брать на себя ответственность. «ИИ уже сейчас может заменить работу любого начинающего специалиста или некоторых линейных сотрудников (выполняют базовые функции, в основном в торговле, на производстве, в сфере услуг). Наличие образования, диплома и нишевой экспертизы больше не является защитой от сохранения профессии в привычном нам виде. Нейросеть может консультировать по широкому спектру: от адвокатуры до образования, давать советы, создавать цифровой контент и переозвучивать тексты. Юристы же сохранят свои рабочие места там, где требуется глубокая экспертиза, сложный конфликт интересов и высокие риски. Компаниям потребуется человек, который возьмет на себя ответственность за результат. Минус ИИ в том, что в сложных юридических вопросах он не способен дать гарантий», — подытожил он. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия входит в топ 10 стран по объему вычислительных совокупных мощностей. Общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составляет 31%. ИИ уже можно применять во многих сферах жизни, от бизнеса до государственного управления. Счетная палата РФ проверила с помощью искусственного интеллекта 51 ведомство и министерство на коррупцию и подготовила по этому вопросу доклад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тенденция ближайших года-трех лет в России — замена водителей автобусов на искусственный интеллект (ИИ). Об этом URA.RU рассказал директор по продукту FABULA AI (поставщик в РФ нейросетей для бизнеса, социальной сети с AI-инструментами для контент-мейкеров) Родион Кадыров. «Тенденция ближайших лет — замена водителей автобусов. Это станет возможно после качественного развития специализированного оборудования для нейросетей: камер, датчиков, программного обеспечения. Для переоборудования автопарка потребуется от года до трех лет», — объяснил Родион Кадыров. Также, по словам спикера, из торговых сетей могут исчезнуть сотрудники, следящие за действиями покупателей. «В плане ритейла напрашивается сокращение позиций охранников. С помощью машинного зрения можно отлавливать нетипичное поведение покупателей и нестандартные происшествия в магазине. Любыми же внештатными ситуациями по-прежнему будет заниматься группа быстрого реагирования», — не исключил он. Директор по продукту FABULA AI добавил, что искусственный интеллект также заменит преподавателей английского языка и юристов. «В ближайшие несколько лет ИИ значительно поменяет рынок труда. В первую очередь коснется это специалистов, чья коммуникация строится на дистанционной передаче знаний: юристов, продавцов-консультантов, специалистов службы поддержки, преподавателей английского языка. Прогноз — 1-3 года. Процесс этот может ускориться. Все зависит от органического роста рынка, политики государства в отношении ИИ, вложений инвесторов в российские компании», — подчеркнул Кадыров. При этом собеседник агентства отметил, что искусственный интеллект не поможет там, где специалисту необходимо брать на себя ответственность. «ИИ уже сейчас может заменить работу любого начинающего специалиста или некоторых линейных сотрудников (выполняют базовые функции, в основном в торговле, на производстве, в сфере услуг). Юристы же сохранят свои рабочие места там, где требуется глубокая экспертиза, сложный конфликт интересов и высокие риски. Компаниям потребуется человек, который возьмет на себя ответственность за результат. Минус ИИ в том, что в сложных юридических вопросах он не способен дать гарантий», — подытожил он. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия входит в топ 10 стран по объему вычислительных совокупных мощностей. Общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составляет 31%. ИИ уже можно применять во многих сферах жизни, от бизнеса до государственного управления. Счетная палата РФ проверила с помощью искусственного интеллекта 51 ведомство и министерство на коррупцию и подготовила по этому вопросу доклад.