В Тюмени из-за нехватки оригинальных запчастей подорожал ремонт айфонов

03 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Ремонт техники Apple подорожал из-за нехватки оригинальных запчастей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени из-за нехватки оригинальных комплектующих подорожал ремонт техники Apple. Об этом URA.RU рассказали в компании Apple-service. «Оригинальные запчасти сейчас трудно достать. Это, естественно, негативно сказывается на цене. Здесь клиент сам решает: либо сэкономить и поставить аналог, или потратиться, но установить родные комплектующие», — рассказали в сервисном центре. Ранее стало известно о том, что компания Apple в феврале 2024 года объявила, что прекращает поставки деталей для ремонта своих устройств. Комплектующие на некоторые модели смартфонов уже начали пропадать из сервисов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени из-за нехватки оригинальных комплектующих подорожал ремонт техники Apple. Об этом URA.RU рассказали в компании Apple-service. «Оригинальные запчасти сейчас трудно достать. Это, естественно, негативно сказывается на цене. Здесь клиент сам решает: либо сэкономить и поставить аналог, или потратиться, но установить родные комплектующие», — рассказали в сервисном центре. Ранее стало известно о том, что компания Apple в феврале 2024 года объявила, что прекращает поставки деталей для ремонта своих устройств. Комплектующие на некоторые модели смартфонов уже начали пропадать из сервисов.