В Тюмени из-за нехватки оригинальных запчастей подорожал ремонт айфонов

Ремонт техники Apple подорожал из-за нехватки оригинальных запчастей
В Тюмени из-за нехватки оригинальных комплектующих подорожал ремонт техники Apple. Об этом URA.RU рассказали в компании Apple-service.
«Оригинальные запчасти сейчас трудно достать. Это, естественно, негативно сказывается на цене. Здесь клиент сам решает: либо сэкономить и поставить аналог, или потратиться, но установить родные комплектующие», — рассказали в сервисном центре.
Ранее стало известно о том, что компания Apple в феврале 2024 года объявила, что прекращает поставки деталей для ремонта своих устройств. Комплектующие на некоторые модели смартфонов уже начали пропадать из сервисов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!