В Тюмени из-за нехватки оригинальных запчастей подорожал ремонт айфонов

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Ремонт техники Apple подорожал из-за нехватки оригинальных запчастей Фото:

В Тюмени из-за нехватки оригинальных комплектующих подорожал ремонт техники Apple. Об этом URA.RU рассказали в компании Apple-service.

«Оригинальные запчасти сейчас трудно достать. Это, естественно, негативно сказывается на цене. Здесь клиент сам решает: либо сэкономить и поставить аналог, или потратиться, но установить родные комплектующие», — рассказали в сервисном центре.

Ранее стало известно о том, что компания Apple в феврале 2024 года объявила, что прекращает поставки деталей для ремонта своих устройств. Комплектующие на некоторые модели смартфонов уже начали пропадать из сервисов.

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В Тюмени из-за нехватки оригинальных комплектующих подорожал ремонт техники Apple. Об этом URA.RU рассказали в компании Apple-service. «Оригинальные запчасти сейчас трудно достать. Это, естественно, негативно сказывается на цене. Здесь клиент сам решает: либо сэкономить и поставить аналог, или потратиться, но установить родные комплектующие», — рассказали в сервисном центре. Ранее стало известно о том, что компания Apple в феврале 2024 года объявила, что прекращает поставки деталей для ремонта своих устройств. Комплектующие на некоторые модели смартфонов уже начали пропадать из сервисов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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