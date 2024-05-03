На трассе под Ревдой адская пробка из-за снегопадов. Видео

04 мая 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Пробка растянулась на километры Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года На трассе под Ревдой (Свердловская область), сильнее всего пострадавшей от снегопадов (выпало 32 сантиметра осадков), образовалась глухая пробка. Видео URA.RU прислал читатель. «На сколько они тут встали, на трое суток?» — задается вопросом очевидица. Судя по кадрам, протяженность затора — многокилометровая. Ранее агентство сообщало об ограничениях на трассе Ревда-Дегтярск-Курганово. Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая. Ожидается, что осадки стихнут к ночи 5 мая. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе под Ревдой (Свердловская область), сильнее всего пострадавшей от снегопадов (выпало 32 сантиметра осадков), образовалась глухая пробка. Видео URA.RU прислал читатель. «На сколько они тут встали, на трое суток?» — задается вопросом очевидица. Судя по кадрам, протяженность затора — многокилометровая. Ранее агентство сообщало об ограничениях на трассе Ревда-Дегтярск-Курганово. Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая. Ожидается, что осадки стихнут к ночи 5 мая. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн.