03 мая 2024

На трассе под Ревдой адская пробка из-за снегопадов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний май. Екатеринбург
Пробка растянулась на километры Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

На трассе под Ревдой (Свердловская область), сильнее всего пострадавшей от снегопадов (выпало 32 сантиметра осадков), образовалась глухая пробка. Видео URA.RU прислал читатель.

«На сколько они тут встали, на трое суток?» — задается вопросом очевидица. Судя по кадрам, протяженность затора — многокилометровая. Ранее агентство сообщало об ограничениях на трассе Ревда-Дегтярск-Курганово.

Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая. Ожидается, что осадки стихнут к ночи 5 мая. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн.

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На трассе под Ревдой (Свердловская область), сильнее всего пострадавшей от снегопадов (выпало 32 сантиметра осадков), образовалась глухая пробка. Видео URA.RU прислал читатель. «На сколько они тут встали, на трое суток?» — задается вопросом очевидица. Судя по кадрам, протяженность затора — многокилометровая. Ранее агентство сообщало об ограничениях на трассе Ревда-Дегтярск-Курганово. Регион начало заваливать снегом вечером 3 мая. Ожидается, что осадки стихнут к ночи 5 мая. За ситуацией URA.RU следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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