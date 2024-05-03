03 мая 2024

На смену снегопадам в Свердловскую область идут грозы

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Зимний май. Екатеринбург , снегопад
В мае уральцам придется спасаться от снега и от дождя Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Новый циклон принесет в Свердловскую область тепло и грозы. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр».

«8-9 мая очередной, на этот раз юго-западный, циклон принесет кратковременное потепление и дожди. Они могут сопровождаться грозами», — сказано в посте.

В субботу, 4 мая, на регион обрушились сильнейшие снегопады. Синоптик Алексей Пулин назвал их опасным метеорологическим явлением.

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Новый циклон принесет в Свердловскую область тепло и грозы. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр». «8-9 мая очередной, на этот раз юго-западный, циклон принесет кратковременное потепление и дожди. Они могут сопровождаться грозами», — сказано в посте. В субботу, 4 мая, на регион обрушились сильнейшие снегопады. Синоптик Алексей Пулин назвал их опасным метеорологическим явлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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