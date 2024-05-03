На смену снегопадам в Свердловскую область идут грозы

04 мая 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

В мае уральцам придется спасаться от снега и от дождя Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Новый циклон принесет в Свердловскую область тепло и грозы. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр». «8-9 мая очередной, на этот раз юго-западный, циклон принесет кратковременное потепление и дожди. Они могут сопровождаться грозами», — сказано в посте. В субботу, 4 мая, на регион обрушились сильнейшие снегопады. Синоптик Алексей Пулин назвал их опасным метеорологическим явлением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый циклон принесет в Свердловскую область тепло и грозы. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр». «8-9 мая очередной, на этот раз юго-западный, циклон принесет кратковременное потепление и дожди. Они могут сопровождаться грозами», — сказано в посте. В субботу, 4 мая, на регион обрушились сильнейшие снегопады. Синоптик Алексей Пулин назвал их опасным метеорологическим явлением.