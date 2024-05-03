На смену снегопадам в Свердловскую область идут грозы

В мае уральцам придется спасаться от снега и от дождя
новость из сюжетаМощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года
Новый циклон принесет в Свердловскую область тепло и грозы. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр».
«8-9 мая очередной, на этот раз юго-западный, циклон принесет кратковременное потепление и дожди. Они могут сопровождаться грозами», — сказано в посте.
В субботу, 4 мая, на регион обрушились сильнейшие снегопады. Синоптик Алексей Пулин назвал их опасным метеорологическим явлением.
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