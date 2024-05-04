Жителям Нижневартовска отключат горячую воду из-за конца отопительного сезона

05 мая 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Жителям Нижневартовска во второй половине мая временно отключат ГВС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) во второй половине мая временно останутся без горячей воды. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончанию отопительного сезона, сообщили в мэрии города. «В связи с завершением отопительного сезона будет производиться временное отключение горячей воды для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Они приходятся на вторую половину мая», — написано в telegram-канале ведомства. Тем не менее, дата прекращения подачи тепла в квартиры вартовчан может измениться. Это будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха — она должна в течение 5 дней оставаться выше 8 градусов. До 1 июня в квартирах во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отключат отопление. По данным экспертов, оптимальная температура в квартире летом должна составлять от 20 до 28 градусов тепла, а в холодное время года от 18 до 24 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нижневартовска (ХМАО) во второй половине мая временно останутся без горячей воды. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончанию отопительного сезона, сообщили в мэрии города. «В связи с завершением отопительного сезона будет производиться временное отключение горячей воды для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Они приходятся на вторую половину мая», — написано в telegram-канале ведомства. Тем не менее, дата прекращения подачи тепла в квартиры вартовчан может измениться. Это будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха — она должна в течение 5 дней оставаться выше 8 градусов. До 1 июня в квартирах во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отключат отопление. По данным экспертов, оптимальная температура в квартире летом должна составлять от 20 до 28 градусов тепла, а в холодное время года от 18 до 24 градусов.