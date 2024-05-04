04 мая 2024
03 мая 2024

Жителям Нижневартовска отключат горячую воду из-за конца отопительного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Жителям Нижневартовска во второй половине мая временно отключат ГВС Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) во второй половине мая временно останутся без горячей воды. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончанию отопительного сезона, сообщили в мэрии города.

«В связи с завершением отопительного сезона будет производиться временное отключение горячей воды для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Они приходятся на вторую половину мая», — написано в telegram-канале ведомства.

Тем не менее, дата прекращения подачи тепла в квартиры вартовчан может измениться. Это будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха — она должна в течение 5 дней оставаться выше 8 градусов.

До 1 июня в квартирах во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отключат отопление. По данным экспертов, оптимальная температура в квартире летом должна составлять от 20 до 28 градусов тепла, а в холодное время года от 18 до 24 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нижневартовска (ХМАО) во второй половине мая временно останутся без горячей воды. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончанию отопительного сезона, сообщили в мэрии города. «В связи с завершением отопительного сезона будет производиться временное отключение горячей воды для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Они приходятся на вторую половину мая», — написано в telegram-канале ведомства. Тем не менее, дата прекращения подачи тепла в квартиры вартовчан может измениться. Это будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха — она должна в течение 5 дней оставаться выше 8 градусов. До 1 июня в квартирах во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отключат отопление. По данным экспертов, оптимальная температура в квартире летом должна составлять от 20 до 28 градусов тепла, а в холодное время года от 18 до 24 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...