24 апреля 2024

Власти ХМАО сообщили, когда отключат отопление в домах

Отключение отопления в домах ХМАО произойдет до 1 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Отключение отопления в домах ХМАО произойдет до 1 июня Фото:

До 1 июня в квартирах во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отключат отопление. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте строительства и ЖКХ.

«Отопительный сезон в многоквартирных домах заканчивается, когда среднесуточная уличная температура поднимается до +8 градусов и держится в течение пяти суток, но не позднее 1 июня», — сообщили в депстроительства и ЖКХ Югры. По данным экспертов, оптимальная температура в квартире летом должна составлять от 20 до 28 градусов тепла, а в холодное время года от 18 до 24 градусов.

Судя по данным последних лет, завершение отопительного сезона предположительно произойдет во второй половине мая. Так в 2023 году отключение тепла в квартирах Сургута произошло 23 мая, в Нижневартовске с 18 мая, а в Югорске с15 мая.

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До 1 июня в квартирах во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отключат отопление. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте строительства и ЖКХ. «Отопительный сезон в многоквартирных домах заканчивается, когда среднесуточная уличная температура поднимается до +8 градусов и держится в течение пяти суток, но не позднее 1 июня», — сообщили в депстроительства и ЖКХ Югры. По данным экспертов, оптимальная температура в квартире летом должна составлять от 20 до 28 градусов тепла, а в холодное время года от 18 до 24 градусов. Судя по данным последних лет, завершение отопительного сезона предположительно произойдет во второй половине мая. Так в 2023 году отключение тепла в квартирах Сургута произошло 23 мая, в Нижневартовске с 18 мая, а в Югорске с15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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