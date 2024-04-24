Власти ХМАО сообщили, когда отключат отопление в домах

Отключение отопления в домах ХМАО произойдет до 1 июня

25 апреля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Отключение отопления в домах ХМАО произойдет до 1 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До 1 июня в квартирах во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отключат отопление. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте строительства и ЖКХ. «Отопительный сезон в многоквартирных домах заканчивается, когда среднесуточная уличная температура поднимается до +8 градусов и держится в течение пяти суток, но не позднее 1 июня», — сообщили в депстроительства и ЖКХ Югры. По данным экспертов, оптимальная температура в квартире летом должна составлять от 20 до 28 градусов тепла, а в холодное время года от 18 до 24 градусов. Судя по данным последних лет, завершение отопительного сезона предположительно произойдет во второй половине мая. Так в 2023 году отключение тепла в квартирах Сургута произошло 23 мая, в Нижневартовске с 18 мая, а в Югорске с15 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До 1 июня в квартирах во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отключат отопление. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте строительства и ЖКХ. «Отопительный сезон в многоквартирных домах заканчивается, когда среднесуточная уличная температура поднимается до +8 градусов и держится в течение пяти суток, но не позднее 1 июня», — сообщили в депстроительства и ЖКХ Югры. По данным экспертов, оптимальная температура в квартире летом должна составлять от 20 до 28 градусов тепла, а в холодное время года от 18 до 24 градусов. Судя по данным последних лет, завершение отопительного сезона предположительно произойдет во второй половине мая. Так в 2023 году отключение тепла в квартирах Сургута произошло 23 мая, в Нижневартовске с 18 мая, а в Югорске с15 мая.