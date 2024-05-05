Мэрия Сургута привлечет инвесторов для развития восточной части города

Власти Сургута намерены протянуть сети в восточный район за счет инвестора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Сургута планирует привлечь инвесторов для развития восточной части города, где сейчас возводится новый мост через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Фирма Сергея Кандакова намерена тянуть сети к своему логистическому центру. Сейчас решается вопрос с реализацией. Когда проект будет завершен, мэрия планирует подключиться к этой ветке и продлить ее. Это значительно сократит затраты на самостоятельное строительство сетей», — сообщил собеседник.

В администрации Сургута не стали опровергать данную информацию. При этом отметили, что говорить об этом преждевременно. «Данные решения содержатся в новом генеральном плане города, но еще не утверждены. Конфигурацию и параметры инженерных сетей возможно определить после уточнения характеристик пропускной способности самого логистического центра», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Сургута согласовали мэрии строительство логистического центра у нового моста через Обь. Возведением объекта займется компания главы влиятельного клана Сергея Кандакова «Сургутгазстрой».