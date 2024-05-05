В ХМАО под суд пойдет водитель, из-за которого погиб пассажир

Прокуратура направила в суд уголовное дело водителя, по вине которого погиб пассажир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советском районе перед судом предстанет водитель, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя автономного округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека)», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В июле 2023 года пьяный югорчанин за рулем Chevrolet Klan попал в ДТП. Он потерял контроль над транспортом, выехал на встречную полосу, слетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пассажир автомобиля скончался на месте происшествия.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске во время аварии погиб мотоциклист. Он столкнулся с автомобилем и скончался на месте происшествия.