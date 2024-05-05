В ХМАО под суд пойдет водитель, из-за которого погиб пассажир

В Советском районе перед судом предстанет водитель, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя автономного округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека)», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В июле 2023 года пьяный югорчанин за рулем Chevrolet Klan попал в ДТП. Он потерял контроль над транспортом, выехал на встречную полосу, слетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пассажир автомобиля скончался на месте происшествия.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске во время аварии погиб мотоциклист. Он столкнулся с автомобилем и скончался на месте происшествия.
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