05 мая 2024
04 мая 2024

В ХМАО под суд пойдет водитель, из-за которого погиб пассажир

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Прокуратура направила в суд уголовное дело водителя, по вине которого погиб пассажир Фото:

В Советском районе перед судом предстанет водитель, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя автономного округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека)», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В июле 2023 года пьяный югорчанин за рулем Chevrolet Klan попал в ДТП. Он потерял контроль над транспортом, выехал на встречную полосу, слетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пассажир автомобиля скончался на месте происшествия.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске во время аварии погиб мотоциклист. Он столкнулся с автомобилем и скончался на месте происшествия.

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В Советском районе перед судом предстанет водитель, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя автономного округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека)», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В июле 2023 года пьяный югорчанин за рулем Chevrolet Klan попал в ДТП. Он потерял контроль над транспортом, выехал на встречную полосу, слетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пассажир автомобиля скончался на месте происшествия. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске во время аварии погиб мотоциклист. Он столкнулся с автомобилем и скончался на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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