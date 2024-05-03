В Нижневартовске во время аварии погиб мотоциклист. Фото

04 мая 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Мотоциклист скончался на месте происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на улице Ханты-Мансийская,13 мотоцикл столкнулся с автомобилем. В результате этого мотоциклист умер на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Сегодня днем по улице Ханты-Мансийская, 13 произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Creta и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист, мужчина 1981 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда медиков», — рассказала пресс-служба ведомства. На месте работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, мотоциклист от удара вылетел с транспортного средства и врезался в остановку. Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Ханты-Мансийская,13 мотоцикл столкнулся с автомобилем. В результате этого мотоциклист умер на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Сегодня днем по улице Ханты-Мансийская, 13 произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Creta и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист, мужчина 1981 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда медиков», — рассказала пресс-служба ведомства. На месте работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, мотоциклист от удара вылетел с транспортного средства и врезался в остановку.