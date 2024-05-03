В Нижневартовске (ХМАО) на улице Ханты-Мансийская,13 мотоцикл столкнулся с автомобилем. В результате этого мотоциклист умер на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УГИБДД региона.
«Сегодня днем по улице Ханты-Мансийская, 13 произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Creta и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист, мужчина 1981 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда медиков», — рассказала пресс-служба ведомства.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, мотоциклист от удара вылетел с транспортного средства и врезался в остановку.
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