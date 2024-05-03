03 мая 2024

В Нижневартовске во время аварии погиб мотоциклист. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, здоровье, медицина, скорая медицинская помощь
Мотоциклист скончался на месте происшествия Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Ханты-Мансийская,13 мотоцикл столкнулся с автомобилем. В результате этого мотоциклист умер на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

«Сегодня днем по улице Ханты-Мансийская, 13 произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Creta и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист, мужчина 1981 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда медиков», — рассказала пресс-служба ведомства.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, мотоциклист от удара вылетел с транспортного средства и врезался в остановку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) на улице Ханты-Мансийская,13 мотоцикл столкнулся с автомобилем. В результате этого мотоциклист умер на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Сегодня днем по улице Ханты-Мансийская, 13 произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Creta и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист, мужчина 1981 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда медиков», — рассказала пресс-служба ведомства. На месте работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, мотоциклист от удара вылетел с транспортного средства и врезался в остановку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...