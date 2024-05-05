05 мая 2024

Полиция ищет создателей telegram-канала, в котором травили школьников из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В telegram-канале травили подростков из Нижневартовска Фото:

Полиция ищет создателей telegram-канала, в котором публиковали фото школьников и подростков из Нижневартовска с оскорбительными подписями, унижали и желали им смерти. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Проводится проверка. Мать одного из этих детей (которых травили в tg-канале — прим. URA.RU) пошла к журналистам, а не в полицию. В полицию сообщение не поступало, но его зарегистрировали по информации из СМИ», — рассказали агентству источник.

Подобные группы ранее появлялись в соцсети «Вконтакте». Их создавали подростки, чтобы устраивать травлю в отношении других детей из-за личной неприязни. Официально URA.RU в УМВД прокомментировали, что по данному факту проводится проверка. По информации N1.RU, tg-канал после проверки был переименован, а весь оскорбительный контент удален.

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Полиция ищет создателей telegram-канала, в котором публиковали фото школьников и подростков из Нижневартовска с оскорбительными подписями, унижали и желали им смерти. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Проводится проверка. Мать одного из этих детей (которых травили в tg-канале — прим. URA.RU) пошла к журналистам, а не в полицию. В полицию сообщение не поступало, но его зарегистрировали по информации из СМИ», — рассказали агентству источник. Подобные группы ранее появлялись в соцсети «Вконтакте». Их создавали подростки, чтобы устраивать травлю в отношении других детей из-за личной неприязни. Официально URA.RU в УМВД прокомментировали, что по данному факту проводится проверка. По информации N1.RU, tg-канал после проверки был переименован, а весь оскорбительный контент удален.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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