Полиция ищет создателей telegram-канала, в котором травили школьников из ХМАО

Полиция ищет создателей telegram-канала, в котором публиковали фото школьников и подростков из Нижневартовска с оскорбительными подписями, унижали и желали им смерти. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Проводится проверка. Мать одного из этих детей (которых травили в tg-канале — прим. URA.RU) пошла к журналистам, а не в полицию. В полицию сообщение не поступало, но его зарегистрировали по информации из СМИ», — рассказали агентству источник.
Подобные группы ранее появлялись в соцсети «Вконтакте». Их создавали подростки, чтобы устраивать травлю в отношении других детей из-за личной неприязни. Официально URA.RU в УМВД прокомментировали, что по данному факту проводится проверка. По информации N1.RU, tg-канал после проверки был переименован, а весь оскорбительный контент удален.
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