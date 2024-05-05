Полиция ищет создателей telegram-канала, в котором травили школьников из ХМАО

В telegram-канале травили подростков из Нижневартовска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Полиция ищет создателей telegram-канала, в котором публиковали фото школьников и подростков из Нижневартовска с оскорбительными подписями, унижали и желали им смерти. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Проводится проверка. Мать одного из этих детей (которых травили в tg-канале — прим. URA.RU) пошла к журналистам, а не в полицию. В полицию сообщение не поступало, но его зарегистрировали по информации из СМИ», — рассказали агентству источник.

Подобные группы ранее появлялись в соцсети «Вконтакте». Их создавали подростки, чтобы устраивать травлю в отношении других детей из-за личной неприязни. Официально URA.RU в УМВД прокомментировали, что по данному факту проводится проверка. По информации N1.RU, tg-канал после проверки был переименован, а весь оскорбительный контент удален.