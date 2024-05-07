Мишустин прибыл на инаугурацию Путина

07 мая 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Мишустин приехал на инаугурацию Путина почти за час до начала Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыль в Кремль на инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что он приехал вместе со своей супругой. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00 по московскому времени. Мишустин прибыл на инаугурацию в 11.10 по мск. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. URA.RU рассказывало в материале, где смотреть трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыль в Кремль на инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что он приехал вместе со своей супругой. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00 по московскому времени. Мишустин прибыл на инаугурацию в 11.10 по мск. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. URA.RU рассказывало в материале, где смотреть трансляцию.