Мишустин прибыл на инаугурацию Путина

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Михаил Мишустин во время своего посещения Баку. Баку, мишустин михаил
Мишустин приехал на инаугурацию Путина почти за час до начала Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыль в Кремль на инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что он приехал вместе со своей супругой.

Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00 по московскому времени. Мишустин прибыл на инаугурацию в 11.10 по мск.

Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. URA.RU рассказывало в материале, где смотреть трансляцию.

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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыль в Кремль на инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что он приехал вместе со своей супругой. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00 по московскому времени. Мишустин прибыл на инаугурацию в 11.10 по мск. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. URA.RU рассказывало в материале, где смотреть трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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