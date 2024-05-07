Мишустин прибыл на инаугурацию Путина

Мишустин приехал на инаугурацию Путина почти за час до начала
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыль в Кремль на инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что он приехал вместе со своей супругой.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00 по московскому времени. Мишустин прибыл на инаугурацию в 11.10 по мск.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. URA.RU рассказывало в материале, где смотреть трансляцию.
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