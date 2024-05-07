Бизнесмену, чей высотник погиб в Златоусте, грозит до пяти лет тюрьмы

Предпринимателю Павлу Лопухову в Златоусте (Челябинская область), чей высотник погиб 27 апреля, грозит до пяти лет лишения свободы. Как URA.RU рассказал руководитель следственного отдела СКР по региону Анатолий Селиверстов, Лопухов является подозреваемым.
«Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Лопухов проходит в статусе подозреваемого», — рассказал URA.RU Селиверстов.
Предварительно установлено, что предприниматель неправомерно допустил на объект работника Дениса Хакимова, который не прошел обучения и инструктажа по технике безопасности. На 22-метровой высоте человек работал без средств индивидуальной защиты. При возведении строительных лесов в 15 часов 35 минут Хакимов сорвался вниз, получив травмы грудной клетки и брюшной полости. Вскоре в больнице пострадавший скончался.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия. С Лопухова взята подписка о невыезде. В апреле бизнесмен заявил URA.RU, что погибший его сотрудником не являлся. По словам руководителя работ, он не знает, как Хакимов оказался на месте будущей трагедии. В СКР слова подозреваемого поставили под сомнение. В разговоре с URA.RU Лопухов ход расследования оставил без комментариев.
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