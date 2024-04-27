В Златоусте во время работ погиб высотник. Видео

27 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

В Златоусте погиб высотник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) во время проведения работ на фасаде жилого дома 27 апреля погиб высотник. Как URA.RU сообщил руководитель следственного отдела СКР России по региону Анатолий Селиверстов, ведется расследование происшествия. «Трагедия случилась днем 27 апреля в 16 часов вечера. Наш следователь выехал на место происшествия в пятый микрорайон к дому № 10 по улице Южно-Есаульской. Мужчина погиб после падения со строительных лесов», — сообщил URA.RU Селиверстов. Работы проводил предприниматель Павел Лопухов. В момент трагедии работники устанавливали леса с шестого по восьмой этажи. Погибший высотник был с лицензией на выполнение работ на высоте. Однако страховочный жилет надеть отказался. На объекте работала бригада из четырех специалистов. Двое из них находились на земле внизу, двое — наверху. По предварительным данным, под работником проломилась паллета, не выдержав его большого веса. Следователи выясняют обстоятельства, случившемуся будет дата правовая оценка. Машина скорой помощи приехала оперативно. Пострадавший скончался в реанимации. «Сотрудники управляющей компании (УК) скорбят по поводу гибели человека и обращают внимание жителей на то, что выбирать для проведения работ следует проверенных подрядчиков, рекомендованных УК. Данный исполнитель не входит в перечень лиц, с которыми сотрудничает компания, его выбрали сами собственники», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «ЗлатСитиСервис». Работы начались утром субботы. Представители УК проверили место их проведения, занесли данные в журнал техучета. Вопрос с алкогольным опьянением высотников остается открытым. На вопрос URA.RU о погибшем Лопухов заявил, что человек не являлся его сотрудником, и как он оказался на месте проведения работ, бизнесмен не знает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) во время проведения работ на фасаде жилого дома 27 апреля погиб высотник. Как URA.RU сообщил руководитель следственного отдела СКР России по региону Анатолий Селиверстов, ведется расследование происшествия. «Трагедия случилась днем 27 апреля в 16 часов вечера. Наш следователь выехал на место происшествия в пятый микрорайон к дому № 10 по улице Южно-Есаульской. Мужчина погиб после падения со строительных лесов», — сообщил URA.RU Селиверстов. Работы проводил предприниматель Павел Лопухов. В момент трагедии работники устанавливали леса с шестого по восьмой этажи. Погибший высотник был с лицензией на выполнение работ на высоте. Однако страховочный жилет надеть отказался. На объекте работала бригада из четырех специалистов. Двое из них находились на земле внизу, двое — наверху. По предварительным данным, под работником проломилась паллета, не выдержав его большого веса. Следователи выясняют обстоятельства, случившемуся будет дата правовая оценка. Машина скорой помощи приехала оперативно. Пострадавший скончался в реанимации. «Сотрудники управляющей компании (УК) скорбят по поводу гибели человека и обращают внимание жителей на то, что выбирать для проведения работ следует проверенных подрядчиков, рекомендованных УК. Данный исполнитель не входит в перечень лиц, с которыми сотрудничает компания, его выбрали сами собственники», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «ЗлатСитиСервис». Работы начались утром субботы. Представители УК проверили место их проведения, занесли данные в журнал техучета. Вопрос с алкогольным опьянением высотников остается открытым. На вопрос URA.RU о погибшем Лопухов заявил, что человек не являлся его сотрудником, и как он оказался на месте проведения работ, бизнесмен не знает.