Telegraph: AstraZeneca отзывает вакцину от COVID из-за редкого побочного эффекта

08 мая 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины из-за риска тромбоза Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Британская фармацевтическая компания AstraZeneca приступила к отзыву лицензий на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 в разных странах мира. Это решение было принято на фоне судебных разбирательств с людьми, пострадавшими от редкого побочного эффекта вакцины. Об этом пишет издание The Daily Telegraph. «Вакцина снимается с рынков по коммерческим причинам. Вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленные вакцины, предназначенные для борьбы с новыми вариантами», — заявили в AstraZeneca, передает Telegraph. Уточняется, что вакцину больше нельзя использовать в Европейском Союзе после того, как фирма добровольно отозвала свое «маркетинговое разрешение». В официальном заявлении AstraZeneca отмечается, что «вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопени». По сведениям ВОЗ, проанализированы данные более 400 тысяч пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. Там выяснили, что большая часть пациентов при лечении от COVID-19 получали ненужные лекарства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca приступила к отзыву лицензий на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 в разных странах мира. Это решение было принято на фоне судебных разбирательств с людьми, пострадавшими от редкого побочного эффекта вакцины. Об этом пишет издание The Daily Telegraph. «Вакцина снимается с рынков по коммерческим причинам. Вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленные вакцины, предназначенные для борьбы с новыми вариантами», — заявили в AstraZeneca, передает Telegraph. Уточняется, что вакцину больше нельзя использовать в Европейском Союзе после того, как фирма добровольно отозвала свое «маркетинговое разрешение». В официальном заявлении AstraZeneca отмечается, что «вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопени». По сведениям ВОЗ, проанализированы данные более 400 тысяч пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. Там выяснили, что большая часть пациентов при лечении от COVID-19 получали ненужные лекарства.