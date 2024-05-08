Telegraph: AstraZeneca отзывает вакцину от COVID из-за редкого побочного эффекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация старшеклассников а лицее N 88. Екатеринбург , укол, COVID-19, вакцина для детей COVID-19, Гам-Ковид-Вак-М, вакцинация детей от covid-19
AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины из-за риска тромбоза Фото:

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca приступила к отзыву лицензий на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 в разных странах мира. Это решение было принято на фоне судебных разбирательств с людьми, пострадавшими от редкого побочного эффекта вакцины. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

«Вакцина снимается с рынков по коммерческим причинам. Вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленные вакцины, предназначенные для борьбы с новыми вариантами», — заявили в AstraZeneca, передает Telegraph.

Уточняется, что вакцину больше нельзя использовать в Европейском Союзе после того, как фирма добровольно отозвала свое «маркетинговое разрешение». В официальном заявлении AstraZeneca отмечается, что «вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопени».

По сведениям ВОЗ, проанализированы данные более 400 тысяч пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. Там выяснили, что большая часть пациентов при лечении от COVID-19 получали ненужные лекарства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca приступила к отзыву лицензий на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 в разных странах мира. Это решение было принято на фоне судебных разбирательств с людьми, пострадавшими от редкого побочного эффекта вакцины. Об этом пишет издание The Daily Telegraph. «Вакцина снимается с рынков по коммерческим причинам. Вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленные вакцины, предназначенные для борьбы с новыми вариантами», — заявили в AstraZeneca, передает Telegraph. Уточняется, что вакцину больше нельзя использовать в Европейском Союзе после того, как фирма добровольно отозвала свое «маркетинговое разрешение». В официальном заявлении AstraZeneca отмечается, что «вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопени». По сведениям ВОЗ, проанализированы данные более 400 тысяч пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. Там выяснили, что большая часть пациентов при лечении от COVID-19 получали ненужные лекарства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...