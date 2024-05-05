ВОЗ: большая часть пациентов при лечении от COVID-19 получали ненужные лекарства

06 мая 2024 в 05:07 Размер текста - 17 +

Чаще всего антибиотики назначали пациентам с тяжелой коронавирусной инфекцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подавляющее число госпитализированных c COVID-19 в 2020—2023 годах получало ненужное лечение в виде антибактериальной терапии. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Выяснилось, что подавляющее большинство „на всякий случай“ получало антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам», — передает слова экспертов ВОЗ « Коммерсант ». Были проанализированы данные 450 тысяч пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. В среднем ненужные препараты получили трое из четверых пациентов (примерно 75%). Чаще всего — в 81% случаев антибиотики назначали пациентам с тяжелой коронавирусной инфекцией и тем, кто находился в критическом состоянии. Главврач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко заявлял о том, что при заболевании коронавирусом применение антибиотиков строго не рекомендуются. Он отмечал, что они не помогают при вирусной инфекции. У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. По словам врача, антибиотики должны быть строго рецептурными препаратами. Их применение в случаях, в которых это недопустимо, может оказаться фатальным для пациента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подавляющее число госпитализированных c COVID-19 в 2020—2023 годах получало ненужное лечение в виде антибактериальной терапии. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Выяснилось, что подавляющее большинство „на всякий случай“ получало антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам», — передает слова экспертов ВОЗ «Коммерсант». Были проанализированы данные 450 тысяч пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. В среднем ненужные препараты получили трое из четверых пациентов (примерно 75%). Чаще всего — в 81% случаев антибиотики назначали пациентам с тяжелой коронавирусной инфекцией и тем, кто находился в критическом состоянии. Главврач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко заявлял о том, что при заболевании коронавирусом применение антибиотиков строго не рекомендуются. Он отмечал, что они не помогают при вирусной инфекции. У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. По словам врача, антибиотики должны быть строго рецептурными препаратами. Их применение в случаях, в которых это недопустимо, может оказаться фатальным для пациента.