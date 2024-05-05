05 мая 2024

ВОЗ: большая часть пациентов при лечении от COVID-19 получали ненужные лекарства

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Чаще всего антибиотики назначали пациентам с тяжелой коронавирусной инфекцией Фото:

Подавляющее число госпитализированных c COVID-19 в 2020—2023 годах получало ненужное лечение в виде антибактериальной терапии. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Выяснилось, что подавляющее большинство „на всякий случай“ получало антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам», — передает слова экспертов ВОЗ «Коммерсант».

Были проанализированы данные 450 тысяч пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. В среднем ненужные препараты получили трое из четверых пациентов (примерно 75%). Чаще всего — в 81% случаев антибиотики назначали пациентам с тяжелой коронавирусной инфекцией и тем, кто находился в критическом состоянии.

Главврач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко заявлял о том, что при заболевании коронавирусом применение антибиотиков строго не рекомендуются. Он отмечал, что они не помогают при вирусной инфекции. У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. По словам врача, антибиотики должны быть строго рецептурными препаратами. Их применение в случаях, в которых это недопустимо, может оказаться фатальным для пациента.

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Подавляющее число госпитализированных c COVID-19 в 2020—2023 годах получало ненужное лечение в виде антибактериальной терапии. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Выяснилось, что подавляющее большинство „на всякий случай“ получало антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам», — передает слова экспертов ВОЗ «Коммерсант». Были проанализированы данные 450 тысяч пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. В среднем ненужные препараты получили трое из четверых пациентов (примерно 75%). Чаще всего — в 81% случаев антибиотики назначали пациентам с тяжелой коронавирусной инфекцией и тем, кто находился в критическом состоянии. Главврач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко заявлял о том, что при заболевании коронавирусом применение антибиотиков строго не рекомендуются. Он отмечал, что они не помогают при вирусной инфекции. У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. По словам врача, антибиотики должны быть строго рецептурными препаратами. Их применение в случаях, в которых это недопустимо, может оказаться фатальным для пациента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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