В Перми спрос на услуги шашлычника за год вырос в три раза

08 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Пермяки ищут тех, кто умеет хорошо приготовить шашлык Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми за последний год значительно вырос спрос на услуги поваров. При этом спрос на услуги специалистов которые умеют профессионально готовить за год вырос сразу в три раза, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». «За последний год — с апреля 2023 года — по Перми в целом спрос на услуги поваров на выезд вырос на 39%. При этом на платформе есть также объявления не просто от поваров, а от специалистов, которые профессионально жарят шашлыки. За последний год спрос на услуги шашлычников вырос на 240%», — отметили в компании. Наибольшим спросом шашлычники пользуются в Ставрополе (+180% по сравнению с мартом). Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае самый дорогой в Приволжском федеральном округе набор для приготовления шашлыка. Корзина для пикника на восемь человек, куда помимо мяса входят хлеб, соус, овощи, соленья и безалкогольные напитки, обойдется пермякам более, чем в 3,5 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми за последний год значительно вырос спрос на услуги поваров. При этом спрос на услуги специалистов которые умеют профессионально готовить за год вырос сразу в три раза, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». «За последний год — с апреля 2023 года — по Перми в целом спрос на услуги поваров на выезд вырос на 39%. При этом на платформе есть также объявления не просто от поваров, а от специалистов, которые профессионально жарят шашлыки. За последний год спрос на услуги шашлычников вырос на 240%», — отметили в компании. Наибольшим спросом шашлычники пользуются в Ставрополе (+180% по сравнению с мартом). Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае самый дорогой в Приволжском федеральном округе набор для приготовления шашлыка. Корзина для пикника на восемь человек, куда помимо мяса входят хлеб, соус, овощи, соленья и безалкогольные напитки, обойдется пермякам более, чем в 3,5 тысячи рублей.