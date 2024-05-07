07 мая 2024

В Перми спрос на услуги шашлычника за год вырос в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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День города и День металлурга. Магнитогорск, продукты, шашлык, шашлычник, еда на улице, еда, мясо
Пермяки ищут тех, кто умеет хорошо приготовить шашлык Фото:

В Перми за последний год значительно вырос спрос на услуги поваров. При этом спрос на услуги специалистов которые умеют профессионально готовить за год вырос сразу в три раза, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги».

«За последний год — с апреля 2023 года — по Перми в целом спрос на услуги поваров на выезд вырос на 39%. При этом на платформе есть также объявления не просто от поваров, а от специалистов, которые профессионально жарят шашлыки. За последний год спрос на услуги шашлычников вырос на 240%», — отметили в компании. Наибольшим спросом шашлычники пользуются в Ставрополе (+180% по сравнению с мартом).

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае самый дорогой в Приволжском федеральном округе набор для приготовления шашлыка. Корзина для пикника на восемь человек, куда помимо мяса входят хлеб, соус, овощи, соленья и безалкогольные напитки, обойдется пермякам более, чем в 3,5 тысячи рублей.

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В Перми за последний год значительно вырос спрос на услуги поваров. При этом спрос на услуги специалистов которые умеют профессионально готовить за год вырос сразу в три раза, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». «За последний год — с апреля 2023 года — по Перми в целом спрос на услуги поваров на выезд вырос на 39%. При этом на платформе есть также объявления не просто от поваров, а от специалистов, которые профессионально жарят шашлыки. За последний год спрос на услуги шашлычников вырос на 240%», — отметили в компании. Наибольшим спросом шашлычники пользуются в Ставрополе (+180% по сравнению с мартом). Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае самый дорогой в Приволжском федеральном округе набор для приготовления шашлыка. Корзина для пикника на восемь человек, куда помимо мяса входят хлеб, соус, овощи, соленья и безалкогольные напитки, обойдется пермякам более, чем в 3,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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