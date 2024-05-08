08 мая 2024

Бастрыкин поможет тюменке получить жилье

Глава СКР взял на контроль проверку нарушения жилищных прав жительницы Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СКР проверит, почему жительнице Тюменской области отказывают в жилье Фото:

Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении жилищных прав женщины в Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР

«В комментариях в аккаунте Приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась 34-летняя жительница Тюменской области, оставшаяся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Женщина сообщила об отказе во включении ее в списки лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, из-за наличия прописки в Омской области», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дом, где она ранее была зарегистрирована с матерью, принадлежит коммерческой организации. Жилье не приватизировано, юридических прав на него у женщины нет. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Александру Кублякову отчитаться о промежуточных результатах проверки.

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Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении жилищных прав женщины в Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР «В комментариях в аккаунте Приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась 34-летняя жительница Тюменской области, оставшаяся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Женщина сообщила об отказе во включении ее в списки лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, из-за наличия прописки в Омской области», — говорится в сообщении. Сообщается, что дом, где она ранее была зарегистрирована с матерью, принадлежит коммерческой организации. Жилье не приватизировано, юридических прав на него у женщины нет. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Александру Кублякову отчитаться о промежуточных результатах проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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