09 мая 2024

В районе ХМАО всем поселком поздравили единственного ветерана. Видео

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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, боевые награды, ветеран афганистана
Югорскому ветерану Николаю морозову в этом году исполнится 95 лет Фото:

Весь поселок Междуреченский (ХМАО) собрался у дома единственного ветерана Великой Отечественной войны Кондинского района Николая Морозова. Туда же приехала музыкальная «Фронтовая бригада» и глава муниципалитета Андрей Мухин, чтобы поздравить героя. Об этом рассказали в правительстве ХМАО.

«Единственного ветерана Кондинского района поздравили всем поселком! Музыкальная „Фронтовая бригада“ приехала прямо к дому Николая Морозова в Междуреченском. … Глава района, представители силовых ведомств, творческие коллективы и, конечно, соседи пришли поздравить ветерана в такой значимый для каждого день. Танцы, песни и стихи звучали на всю улицу», — написано в telegram-канале ведомства.

В этом году Морозову исполнится 95 лет. Приехал в Кондинский район он в 1961 году.

Также ветерана поздравила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она позвонила ему на телефон и пожелала долгих лет жизни.

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Весь поселок Междуреченский (ХМАО) собрался у дома единственного ветерана Великой Отечественной войны Кондинского района Николая Морозова. Туда же приехала музыкальная «Фронтовая бригада» и глава муниципалитета Андрей Мухин, чтобы поздравить героя. Об этом рассказали в правительстве ХМАО. «Единственного ветерана Кондинского района поздравили всем поселком! Музыкальная „Фронтовая бригада“ приехала прямо к дому Николая Морозова в Междуреченском. … Глава района, представители силовых ведомств, творческие коллективы и, конечно, соседи пришли поздравить ветерана в такой значимый для каждого день. Танцы, песни и стихи звучали на всю улицу», — написано в telegram-канале ведомства. В этом году Морозову исполнится 95 лет. Приехал в Кондинский район он в 1961 году. Также ветерана поздравила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она позвонила ему на телефон и пожелала долгих лет жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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