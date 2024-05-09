В районе ХМАО всем поселком поздравили единственного ветерана. Видео

10 мая 2024 в 04:48 Размер текста - 17 +

Югорскому ветерану Николаю морозову в этом году исполнится 95 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Весь поселок Междуреченский (ХМАО) собрался у дома единственного ветерана Великой Отечественной войны Кондинского района Николая Морозова. Туда же приехала музыкальная «Фронтовая бригада» и глава муниципалитета Андрей Мухин, чтобы поздравить героя. Об этом рассказали в правительстве ХМАО. «Единственного ветерана Кондинского района поздравили всем поселком! Музыкальная „Фронтовая бригада“ приехала прямо к дому Николая Морозова в Междуреченском. … Глава района, представители силовых ведомств, творческие коллективы и, конечно, соседи пришли поздравить ветерана в такой значимый для каждого день. Танцы, песни и стихи звучали на всю улицу», — написано в telegram-канале ведомства. В этом году Морозову исполнится 95 лет. Приехал в Кондинский район он в 1961 году. Также ветерана поздравила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она позвонила ему на телефон и пожелала долгих лет жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весь поселок Междуреченский (ХМАО) собрался у дома единственного ветерана Великой Отечественной войны Кондинского района Николая Морозова. Туда же приехала музыкальная «Фронтовая бригада» и глава муниципалитета Андрей Мухин, чтобы поздравить героя. Об этом рассказали в правительстве ХМАО. «Единственного ветерана Кондинского района поздравили всем поселком! Музыкальная „Фронтовая бригада“ приехала прямо к дому Николая Морозова в Междуреченском. … Глава района, представители силовых ведомств, творческие коллективы и, конечно, соседи пришли поздравить ветерана в такой значимый для каждого день. Танцы, песни и стихи звучали на всю улицу», — написано в telegram-канале ведомства. В этом году Морозову исполнится 95 лет. Приехал в Кондинский район он в 1961 году. Также ветерана поздравила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она позвонила ему на телефон и пожелала долгих лет жизни.