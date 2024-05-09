Весь поселок Междуреченский (ХМАО) собрался у дома единственного ветерана Великой Отечественной войны Кондинского района Николая Морозова. Туда же приехала музыкальная «Фронтовая бригада» и глава муниципалитета Андрей Мухин, чтобы поздравить героя. Об этом рассказали в правительстве ХМАО.
«Единственного ветерана Кондинского района поздравили всем поселком! Музыкальная „Фронтовая бригада“ приехала прямо к дому Николая Морозова в Междуреченском. … Глава района, представители силовых ведомств, творческие коллективы и, конечно, соседи пришли поздравить ветерана в такой значимый для каждого день. Танцы, песни и стихи звучали на всю улицу», — написано в telegram-канале ведомства.
В этом году Морозову исполнится 95 лет. Приехал в Кондинский район он в 1961 году.
Также ветерана поздравила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она позвонила ему на телефон и пожелала долгих лет жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!