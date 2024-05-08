Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела личные звонки с ветеранами Великой Отечественной войны и семьями югорских участников специальной военной операции. В телефонных разговорах глава региона поздравила их с Днем Победы, пожелала счастья и здоровья.
«Звоню поздравить вас с Днем Победы! Вам большое спасибо от всех-всех нас — югорчан, я очень рада, что могу с вами поговорить», — сказала Комарова ветерану из Пыть-Яха Александре Николаюк. Видео с поздравлением опубликовано в telegram-канале главы Югры. Всем участникам ВОВ она пожелала счастья и здоровья, а родным участников СВО передала приветы с фронта.
Помимо Александры Николаюк, губернатор поздравила ветеранов Николая Морозова из поселка Междуреченского, Софью Кузнецову из Ханты-Мансийска, Павла Орешкина, который ныне живет в Волгограде, Виталия Шолобода и Хану Дворкину из Сургута. Они, в свою очередь, тоже поздравили Комарову с праздником, пожелав творческих успехов в карьере.
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