08 мая 2024

Губернатор ХМАО поздравила ветеранов ВОВ с Днем Победы. Видео

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова поздравила ветеранов ВОВ в личных телефонных звонках Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела личные звонки с ветеранами Великой Отечественной войны и семьями югорских участников специальной военной операции. В телефонных разговорах глава региона поздравила их с Днем Победы, пожелала счастья и здоровья.

«Звоню поздравить вас с Днем Победы! Вам большое спасибо от всех-всех нас — югорчан, я очень рада, что могу с вами поговорить», — сказала Комарова ветерану из Пыть-Яха Александре Николаюк. Видео с поздравлением опубликовано в telegram-канале главы Югры. Всем участникам ВОВ она пожелала счастья и здоровья, а родным участников СВО передала приветы с фронта.

Помимо Александры Николаюк, губернатор поздравила ветеранов Николая Морозова из поселка Междуреченского, Софью Кузнецову из Ханты-Мансийска, Павла Орешкина, который ныне живет в Волгограде, Виталия Шолобода и Хану Дворкину из Сургута. Они, в свою очередь, тоже поздравили Комарову с праздником, пожелав творческих успехов в карьере.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела личные звонки с ветеранами Великой Отечественной войны и семьями югорских участников специальной военной операции. В телефонных разговорах глава региона поздравила их с Днем Победы, пожелала счастья и здоровья. «Звоню поздравить вас с Днем Победы! Вам большое спасибо от всех-всех нас — югорчан, я очень рада, что могу с вами поговорить», — сказала Комарова ветерану из Пыть-Яха Александре Николаюк. Видео с поздравлением опубликовано в telegram-канале главы Югры. Всем участникам ВОВ она пожелала счастья и здоровья, а родным участников СВО передала приветы с фронта. Помимо Александры Николаюк, губернатор поздравила ветеранов Николая Морозова из поселка Междуреченского, Софью Кузнецову из Ханты-Мансийска, Павла Орешкина, который ныне живет в Волгограде, Виталия Шолобода и Хану Дворкину из Сургута. Они, в свою очередь, тоже поздравили Комарову с праздником, пожелав творческих успехов в карьере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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