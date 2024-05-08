Губернатор ХМАО поздравила ветеранов ВОВ с Днем Победы. Видео

09 мая 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Комарова поздравила ветеранов ВОВ в личных телефонных звонках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела личные звонки с ветеранами Великой Отечественной войны и семьями югорских участников специальной военной операции. В телефонных разговорах глава региона поздравила их с Днем Победы, пожелала счастья и здоровья. «Звоню поздравить вас с Днем Победы! Вам большое спасибо от всех-всех нас — югорчан, я очень рада, что могу с вами поговорить», — сказала Комарова ветерану из Пыть-Яха Александре Николаюк. Видео с поздравлением опубликовано в telegram-канале главы Югры. Всем участникам ВОВ она пожелала счастья и здоровья, а родным участников СВО передала приветы с фронта. Помимо Александры Николаюк, губернатор поздравила ветеранов Николая Морозова из поселка Междуреченского, Софью Кузнецову из Ханты-Мансийска, Павла Орешкина, который ныне живет в Волгограде, Виталия Шолобода и Хану Дворкину из Сургута. Они, в свою очередь, тоже поздравили Комарову с праздником, пожелав творческих успехов в карьере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела личные звонки с ветеранами Великой Отечественной войны и семьями югорских участников специальной военной операции. В телефонных разговорах глава региона поздравила их с Днем Победы, пожелала счастья и здоровья. «Звоню поздравить вас с Днем Победы! Вам большое спасибо от всех-всех нас — югорчан, я очень рада, что могу с вами поговорить», — сказала Комарова ветерану из Пыть-Яха Александре Николаюк. Видео с поздравлением опубликовано в telegram-канале главы Югры. Всем участникам ВОВ она пожелала счастья и здоровья, а родным участников СВО передала приветы с фронта. Помимо Александры Николаюк, губернатор поздравила ветеранов Николая Морозова из поселка Междуреченского, Софью Кузнецову из Ханты-Мансийска, Павла Орешкина, который ныне живет в Волгограде, Виталия Шолобода и Хану Дворкину из Сургута. Они, в свою очередь, тоже поздравили Комарову с праздником, пожелав творческих успехов в карьере.