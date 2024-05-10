Екатеринбуржцы стали свидетелями редкого явления для своего региона — ночью 10 мая в небе над городом наблюдается северное сияние. Это природное явление обычно встречается в полярных широтах, но иногда достигает и более южных регионов.
Очевидцы события поделились фотографиями удивительного зрелища. Светящиеся арки и ленты зеленовато-голубого цвета создали незабываемое впечатление, многие горожане впервые увидели северное сияние своими глазами.
Северное сияние, или полярное сияние, — это феномен, вызванный столкновением заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. Для Екатеринбурга, который находится далеко от полярного круга, такое явление является необычным и вызывает повышенный интерес у жителей и гостей города.
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