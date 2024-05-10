10 мая 2024
09 мая 2024

Екатеринбуржцы заметили северное сияние над городом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Это явление в Екатеринбурге бывает редко (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржцы стали свидетелями редкого явления для своего региона — ночью 10 мая в небе над городом наблюдается северное сияние. Это природное явление обычно встречается в полярных широтах, но иногда достигает и более южных регионов.

Очевидцы события поделились фотографиями удивительного зрелища. Светящиеся арки и ленты зеленовато-голубого цвета создали незабываемое впечатление, многие горожане впервые увидели северное сияние своими глазами.

Северное сияние, или полярное сияние, — это феномен, вызванный столкновением заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. Для Екатеринбурга, который находится далеко от полярного круга, такое явление является необычным и вызывает повышенный интерес у жителей и гостей города.

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Екатеринбуржцы стали свидетелями редкого явления для своего региона — ночью 10 мая в небе над городом наблюдается северное сияние. Это природное явление обычно встречается в полярных широтах, но иногда достигает и более южных регионов. Очевидцы события поделились фотографиями удивительного зрелища. Светящиеся арки и ленты зеленовато-голубого цвета создали незабываемое впечатление, многие горожане впервые увидели северное сияние своими глазами. Северное сияние, или полярное сияние, — это феномен, вызванный столкновением заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. Для Екатеринбурга, который находится далеко от полярного круга, такое явление является необычным и вызывает повышенный интерес у жителей и гостей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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