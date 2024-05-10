Природа Екатеринбуржцы заметили северное сияние над городом. Фото 11 мая 2024 в 00:55 Размер текста - 17 + Это явление в Екатеринбурге бывает редко (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Екатеринбуржцы стали свидетелями редкого явления для своего региона — ночью 10 мая в небе над городом наблюдается северное сияние. Это природное явление обычно встречается в полярных широтах, но иногда достигает и более южных регионов. Очевидцы события поделились фотографиями удивительного зрелища. Светящиеся арки и ленты зеленовато-голубого цвета создали незабываемое впечатление, многие горожане впервые увидели северное сияние своими глазами. Северное сияние, или полярное сияние, — это феномен, вызванный столкновением заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. Для Екатеринбурга, который находится далеко от полярного круга, такое явление является необычным и вызывает повышенный интерес у жителей и гостей города. Екатское чтиво Фото: Екатское чтиво Фото: Екатское чтиво Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатеринбуржцы стали свидетелями редкого явления для своего региона — ночью 10 мая в небе над городом наблюдается северное сияние. Это природное явление обычно встречается в полярных широтах, но иногда достигает и более южных регионов. Очевидцы события поделились фотографиями удивительного зрелища. Светящиеся арки и ленты зеленовато-голубого цвета создали незабываемое впечатление, многие горожане впервые увидели северное сияние своими глазами. Северное сияние, или полярное сияние, — это феномен, вызванный столкновением заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. Для Екатеринбурга, который находится далеко от полярного круга, такое явление является необычным и вызывает повышенный интерес у жителей и гостей города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям