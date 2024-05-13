В Екатеринбурге создали дрон, который заменит самый популярный БПЛА на фронте. Фото

14 мая 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Новый дрон будет устойчив вражескому РЭБу (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU Разработчики из Екатеринбурга сделали дрон, который по тактико-техническим характеристикам аналогичен DJI Mavic3 — самому популярному БПЛА на фронте, при этом новый дешевле. Также новый дрон устойчив вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом URA.RU рассказал руководитель компании «Авиакон» Дмитрий Рудик. «Мы сами себе поставили задачу сделать дрон на замену DJI Mavic3. У нашего дрона есть несколько преимуществ: это собственное российское производство, и то, что дрон сделан на альтернативных частотах. Для ребят на фронте, которые будут этот дрон использовать, это огромный плюс, потому что он хорошо противостоит используемым там (в зоне СВО) средствам РЭБ. И наши дроны летают там, где Mavic не летают», — рассказал Рудик. Также преимуществом является то, что есть возможность дорабатывать дрон под конкретные запросы конечных пользователей. По стоимости дроны будут не дороже своих китайских аналогов, которые сейчас в дефиците из-за высокого спроса на фоне СВО. Управление дроном будет таким же предсказуемым, как и у дронов DJI. Изображение с камеры передается непосредственно на пульт, на который можно устанавливать приложения благодаря системе Android, что делает использование удобным. Сейчас у камеры, установленной на дроне, шестикратное приближение. «Это даже лучше, чем у Mavic Classic — более доступной модели DJI. В будущем мы планируем установить более качественные камеры, что повлияет на цену, но сейчас начнем с простой модели, чтобы протестировать ее, а затем расширим нашу линейку дронов», — заключил руководитель компании «Авиаком». Фото: компания «Авиком» Фото: компания «Авиком» Фото: компания «Авиком» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разработчики из Екатеринбурга сделали дрон, который по тактико-техническим характеристикам аналогичен DJI Mavic3 — самому популярному БПЛА на фронте, при этом новый дешевле. Также новый дрон устойчив вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом URA.RU рассказал руководитель компании «Авиакон» Дмитрий Рудик. «Мы сами себе поставили задачу сделать дрон на замену DJI Mavic3. У нашего дрона есть несколько преимуществ: это собственное российское производство, и то, что дрон сделан на альтернативных частотах. Для ребят на фронте, которые будут этот дрон использовать, это огромный плюс, потому что он хорошо противостоит используемым там (в зоне СВО) средствам РЭБ. И наши дроны летают там, где Mavic не летают», — рассказал Рудик. Также преимуществом является то, что есть возможность дорабатывать дрон под конкретные запросы конечных пользователей. По стоимости дроны будут не дороже своих китайских аналогов, которые сейчас в дефиците из-за высокого спроса на фоне СВО. Управление дроном будет таким же предсказуемым, как и у дронов DJI. Изображение с камеры передается непосредственно на пульт, на который можно устанавливать приложения благодаря системе Android, что делает использование удобным. Сейчас у камеры, установленной на дроне, шестикратное приближение. «Это даже лучше, чем у Mavic Classic — более доступной модели DJI. В будущем мы планируем установить более качественные камеры, что повлияет на цену, но сейчас начнем с простой модели, чтобы протестировать ее, а затем расширим нашу линейку дронов», — заключил руководитель компании «Авиаком».