13 мая 2024

Заключенный нарисовал знаменитый монумент на стенах колонии ХМАО. Фото

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Гончарная мастерская «Колокол». Сургут, краски, кисти
Осужденный из Сургута изобразил монумент «Родина — мать зовет!» Фото:

Осужденный Сургутской исправительной колонии №17 украсил стены исправительного учреждения изображением монумента «Родина — мать зовет!». Информация об этом размещена на ресурсах УФСИН Югры.

«Изображения, приуроченные к празднованию Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией, появились на стенах комнаты воспитательной работы лечебного исправительного учреждения № 17 в Сургуте», — пояснили в публикациях ведомства. Патриотические пейзажи и знаменитый волгоградский монумент «Родина — мать зовет!», нарисовал один из осужденных.

В пресс-службе окружного УФСИН пояснили, что украшение стен в учреждении — давняя практика. Впервые такие изображения заключенные создавали в рамках арт-терапии, проводимой с психологами.

Изображение монумента «Родина-мать зовет» в ИК№17
Изображение монумента «Родина-мать зовет» в ИК№17
Фото:

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Осужденный Сургутской исправительной колонии №17 украсил стены исправительного учреждения изображением монумента «Родина — мать зовет!». Информация об этом размещена на ресурсах УФСИН Югры. «Изображения, приуроченные к празднованию Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией, появились на стенах комнаты воспитательной работы лечебного исправительного учреждения № 17 в Сургуте», — пояснили в публикациях ведомства. Патриотические пейзажи и знаменитый волгоградский монумент «Родина — мать зовет!», нарисовал один из осужденных. В пресс-службе окружного УФСИН пояснили, что украшение стен в учреждении — давняя практика. Впервые такие изображения заключенные создавали в рамках арт-терапии, проводимой с психологами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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