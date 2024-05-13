Осужденный из Сургута изобразил монумент «Родина — мать зовет!» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Осужденный Сургутской исправительной колонии №17 украсил стены исправительного учреждения изображением монумента «Родина — мать зовет!». Информация об этом размещена на ресурсах УФСИН Югры.

«Изображения, приуроченные к празднованию Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией, появились на стенах комнаты воспитательной работы лечебного исправительного учреждения № 17 в Сургуте», — пояснили в публикациях ведомства. Патриотические пейзажи и знаменитый волгоградский монумент «Родина — мать зовет!», нарисовал один из осужденных.

В пресс-службе окружного УФСИН пояснили, что украшение стен в учреждении — давняя практика. Впервые такие изображения заключенные создавали в рамках арт-терапии, проводимой с психологами.

Изображение монумента «Родина-мать зовет» в ИК№17 УФСИН ХМАО . Фото: