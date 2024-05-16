В Челябинской области обсудили реализацию проектов нацполитики

В Челябинске прошла конференция по реализации проектов в сфере нацполитики. Участники обсудили лучшие практики муниципалитетов по укреплению межнационального мира и согласия, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания (ЗСО).
«Уже не первый год конференция объединяет усилия государства и общества в продвижении традиционных духовных ценностей. Сегодня, как никогда, важно сохранить в обществе уважение к родной культуре, ответственное отношение к историческому наследию нашей страны», — заявил первый зампредседателя ЗСО Денис Моисеев.
Моисеев подчеркнул, что главную роль в реализации патриотической повестки играют как государственные, так и общественные институты. По его мнению, благодаря общим усилиям можно сохранить национальные ценности и культурные традиции, а также обеспечить непрерывную передачу богатейшего историко-духовного опыта новым поколениям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!