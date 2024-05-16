В Челябинской области обсудили реализацию проектов нацполитики

16 мая 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

В регионе прошла конференция по релизации проектов нацполитики Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске прошла конференция по реализации проектов в сфере нацполитики. Участники обсудили лучшие практики муниципалитетов по укреплению межнационального мира и согласия, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания (ЗСО). «Уже не первый год конференция объединяет усилия государства и общества в продвижении традиционных духовных ценностей. Сегодня, как никогда, важно сохранить в обществе уважение к родной культуре, ответственное отношение к историческому наследию нашей страны», — заявил первый зампредседателя ЗСО Денис Моисеев. Моисеев подчеркнул, что главную роль в реализации патриотической повестки играют как государственные, так и общественные институты. По его мнению, благодаря общим усилиям можно сохранить национальные ценности и культурные традиции, а также обеспечить непрерывную передачу богатейшего историко-духовного опыта новым поколениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске прошла конференция по реализации проектов в сфере нацполитики. Участники обсудили лучшие практики муниципалитетов по укреплению межнационального мира и согласия, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания (ЗСО). «Уже не первый год конференция объединяет усилия государства и общества в продвижении традиционных духовных ценностей. Сегодня, как никогда, важно сохранить в обществе уважение к родной культуре, ответственное отношение к историческому наследию нашей страны», — заявил первый зампредседателя ЗСО Денис Моисеев. Моисеев подчеркнул, что главную роль в реализации патриотической повестки играют как государственные, так и общественные институты. По его мнению, благодаря общим усилиям можно сохранить национальные ценности и культурные традиции, а также обеспечить непрерывную передачу богатейшего историко-духовного опыта новым поколениям.