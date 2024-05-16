В Челябинской области обсудили реализацию проектов нацполитики

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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, российский флаг, митинг, триколор, патриотизм
В регионе прошла конференция по релизации проектов нацполитики Фото:

В Челябинске прошла конференция по реализации проектов в сфере нацполитики. Участники обсудили лучшие практики муниципалитетов по укреплению межнационального мира и согласия, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания (ЗСО).

«Уже не первый год конференция объединяет усилия государства и общества в продвижении традиционных духовных ценностей. Сегодня, как никогда, важно сохранить в обществе уважение к родной культуре, ответственное отношение к историческому наследию нашей страны», — заявил первый зампредседателя ЗСО Денис Моисеев.

Моисеев подчеркнул, что главную роль в реализации патриотической повестки играют как государственные, так и общественные институты. По его мнению, благодаря общим усилиям можно сохранить национальные ценности и культурные традиции, а также обеспечить непрерывную передачу богатейшего историко-духовного опыта новым поколениям.

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В Челябинске прошла конференция по реализации проектов в сфере нацполитики. Участники обсудили лучшие практики муниципалитетов по укреплению межнационального мира и согласия, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания (ЗСО). «Уже не первый год конференция объединяет усилия государства и общества в продвижении традиционных духовных ценностей. Сегодня, как никогда, важно сохранить в обществе уважение к родной культуре, ответственное отношение к историческому наследию нашей страны», — заявил первый зампредседателя ЗСО Денис Моисеев. Моисеев подчеркнул, что главную роль в реализации патриотической повестки играют как государственные, так и общественные институты. По его мнению, благодаря общим усилиям можно сохранить национальные ценности и культурные традиции, а также обеспечить непрерывную передачу богатейшего историко-духовного опыта новым поколениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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