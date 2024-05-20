Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по вооружениям в космосе: реакция РФ и мира

СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе

21 мая 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Запал выступил против резолюции России по предотвращению гонки вооружения в космосе Фото: Пресс-служба Роскосмоса Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил проект, предложенный Россией, о предотвращении гонки вооружений в космосе. В проекте содержится призыв принять экстренные меры и не допустить размещение ядерного оружия вне Земли. Раскол в голосовании показал, кто стремится к мирному освоению космоса, а кто настроен на его милитаризацию. Подробнее — на URA.RU. СБ ООН не принял резолюцию России о космосе Из 15 членов Совбеза за принятие документа проголосовали только семь государств, в их числе Россия и Китай. Против резолюции проекта проголосовали семь страны, в их числе Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония. Швейцария воздержалась от голосования. Резолюция считается принятой, когда за нее проголосовали девять членов СБ. Документ, который предлагала принять Россия, состоит из 10 пунктов и содержит призыв к странам, особенно имеющим возможности по освоению космоса, принять меры для «предотвращения вооружения в космосе». Проект резолюции включал пункт, в котором подчеркивалась «необходимость… для предотвращения гонки вооружений в космосе во всех аспектах», в том числе «не размещать… никаких объектов, оснащенных ядерным оружием или любым другим видом оружия массового уничтожения». В РФ считают, что Запад подтвердил намерения милитаризовать космос Проголосовав против резолюции России по предотвращению гонки вооружения в космосе, Запад сбросил с себя маски. Так считает постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя. Западные страны не дали СБ ООН сохранить использование космоса исключительно в мирных целях. «Они окончательно сбросили с себя маски… и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле», — сказал Небензя. Раскол в голосовании показал, кто стремится к мирному освоению космоса, а кто настроен на его милитаризацию. Также российский дипломат призывает задуматься, к каким последствиям для жителей Земли может привести милитаризация космоса. «Проведение западными странами активного военного освоения космоса вызывает у нас глубокую тревогу», — говорит Небензя. Причина, по которой не была принята резолюция, проста — Запад хочет использовать космос в военных целях, в том числе для размещения там любого вида оружия. Решение Запада потребует ответных шагов со стороны России, отмечает Небензя. При этом РФ будет стараться избежать распространение конфликта на околоземную орбиту и будет дальше выполнять свои обязательства в космическом пространстве в соответствии с международным правом. Как мир отреагировал на решение СБ ООН о милитаризации космоса В Китае глубоко разочарованы тем, что СБ ООН не принял российскую резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе, сказал постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. Китай был соавтором резолюции по предотвращению гонки вооружений в космосе. Постоянный представитель КНР при ООН уточнил, что страна продолжит работать для поддержания безопасности в космосе и его мирного использования. «Принятие резолюции провалилось из-за того, что на Западе произошел раскол», — пишет арабский телеканал Al Arabia. «Раскол», по данным арабского телеканала, связан с тем, что решение по резолюции поровну разделилось между странами — семь проголосовало за и семь против, а Швейцария не стала занимать чью-либо сторону. Запад ранее обвинял РФ в якобы размещении ядерного оружия в космосе В феврале этого года США начали обвинять России в якобы наличии ядерного оружия в космосе. По данным CNN, Россия якобы занимается разработкой ядерного оружия для его использования в космосе. Оружие может нанести ущерб спутникам других стран. Последствия его использования могут привести к засорению орбиты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что заявления США являются всего лишь хитрым трюком, направленным на убеждение Конгресса предоставить помощь Украине. По его словам, Вашингтон не обращался к Москве с вопросом о противоспутниковом оружии. Россия не размещала и не планирует размещать за пределами Земли ядерное оружие, сообщил в конце февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Шойгу, занимавший тогда пост главы Министерства обороны РФ. «Россия не размещала ядерное оружие в космосе», — отметил Шойгу. Путин назвал заявления Запада о размещении российского ядерного оружия в космосе голословными обвинениями. «Это вбросы», — сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Одной из причин таких обвинение может быть желание США втянуть Россию в переговоры, которые станут выгодными для американской стороны. В апреле Россия применила в СБ право вето ООН, заблокировав проект США и Японией по неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Тогда за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая. Это произошло после решения Совбез ООН не включать в документ поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда запретить размещение любого оружия в космическом пространстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил проект, предложенный Россией, о предотвращении гонки вооружений в космосе. В проекте содержится призыв принять экстренные меры и не допустить размещение ядерного оружия вне Земли. Раскол в голосовании показал, кто стремится к мирному освоению космоса, а кто настроен на его милитаризацию. Подробнее — на URA.RU. Из 15 членов Совбеза за принятие документа проголосовали только семь государств, в их числе Россия и Китай. Против резолюции проекта проголосовали семь страны, в их числе Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония. Швейцария воздержалась от голосования. Резолюция считается принятой, когда за нее проголосовали девять членов СБ. Документ, который предлагала принять Россия, состоит из 10 пунктов и содержит призыв к странам, особенно имеющим возможности по освоению космоса, принять меры для «предотвращения вооружения в космосе». Проект резолюции включал пункт, в котором подчеркивалась «необходимость… для предотвращения гонки вооружений в космосе во всех аспектах», в том числе «не размещать… никаких объектов, оснащенных ядерным оружием или любым другим видом оружия массового уничтожения». Проголосовав против резолюции России по предотвращению гонки вооружения в космосе, Запад сбросил с себя маски. Так считает постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя. Западные страны не дали СБ ООН сохранить использование космоса исключительно в мирных целях. «Они окончательно сбросили с себя маски… и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле», — сказал Небензя. Раскол в голосовании показал, кто стремится к мирному освоению космоса, а кто настроен на его милитаризацию. Также российский дипломат призывает задуматься, к каким последствиям для жителей Земли может привести милитаризация космоса. «Проведение западными странами активного военного освоения космоса вызывает у нас глубокую тревогу», — говорит Небензя. Причина, по которой не была принята резолюция, проста — Запад хочет использовать космос в военных целях, в том числе для размещения там любого вида оружия. Решение Запада потребует ответных шагов со стороны России, отмечает Небензя. При этом РФ будет стараться избежать распространение конфликта на околоземную орбиту и будет дальше выполнять свои обязательства в космическом пространстве в соответствии с международным правом. В Китае глубоко разочарованы тем, что СБ ООН не принял российскую резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе, сказал постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. Китай был соавтором резолюции по предотвращению гонки вооружений в космосе. Постоянный представитель КНР при ООН уточнил, что страна продолжит работать для поддержания безопасности в космосе и его мирного использования. «Принятие резолюции провалилось из-за того, что на Западе произошел раскол», — пишет арабский телеканал Al Arabia. «Раскол», по данным арабского телеканала, связан с тем, что решение по резолюции поровну разделилось между странами — семь проголосовало за и семь против, а Швейцария не стала занимать чью-либо сторону. В феврале этого года США начали обвинять России в якобы наличии ядерного оружия в космосе. По данным CNN, Россия якобы занимается разработкой ядерного оружия для его использования в космосе. Оружие может нанести ущерб спутникам других стран. Последствия его использования могут привести к засорению орбиты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что заявления США являются всего лишь хитрым трюком, направленным на убеждение Конгресса предоставить помощь Украине. По его словам, Вашингтон не обращался к Москве с вопросом о противоспутниковом оружии. Россия не размещала и не планирует размещать за пределами Земли ядерное оружие, сообщил в конце февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Шойгу, занимавший тогда пост главы Министерства обороны РФ. «Россия не размещала ядерное оружие в космосе», — отметил Шойгу. Путин назвал заявления Запада о размещении российского ядерного оружия в космосе голословными обвинениями. «Это вбросы», — сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Одной из причин таких обвинение может быть желание США втянуть Россию в переговоры, которые станут выгодными для американской стороны. В апреле Россия применила в СБ право вето ООН, заблокировав проект США и Японией по неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Тогда за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая. Это произошло после решения Совбез ООН не включать в документ поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда запретить размещение любого оружия в космическом пространстве.